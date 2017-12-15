Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. Процедуру финансового оздоровления проведут через Фонд консолидации банковского сектора. В заявлении Центробанка подчёркивается, что "Промсвязьбанк продолжает работу в обычном режиме, а моратория на удовлетворение требований кредиторов нет".

Накануне издание "Коммерсант" сообщило, что Центробанк принял решение назначить в Промсвязьбанке временную администрацию. А газета "Ведомости" написала, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 миллиардов рублей резервов. В Промсвязьбанке призвали не обращать внимание на эту информацию.

Промсвязьбанк занимает 9 место по величине активов среди российских крединтных организаций. На начало декабря активы банка составляли около 1,3 триллиона рублей. Офисы Промсвязьбанканаходятся во всех федеральных округах.

О возможных проблемах в Промсвязьбанке в августе сообщил аналитик Сергей Гаврилов. Руководство Промсвязьбанка его прогноз назвали попыткой очернить конкурентов. В этом контексте Гаврилов также упоминал, "Открытие" и Бинбанк – в них позднее действительно провели санацию.