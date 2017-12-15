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Организатор банды похитителей кедровых орехов получил 15 лет тюрьмы

Кедровые шишки

Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора и четырех участников банды "похитителей кедровых орехов", обвиняемых в вымогательстве у предпринимателей. Они осуждены на сроки от 15 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, в 2015 году житель Комсомольска-на-Амуре и четверо его знакомых, угрожая охотничьим ружьем, похитили девять мешков с кедровым орехом у предпринимателя, занимавшегося заготовкой этого продукта. Кроме того, обвиняемые неоднократно приезжали на территорию приемного пункта и, угрожая работникам оружием, похитили свыше трех тонн кедрового ореха и 14 мешков кедровых шишек. Организации был причинен ущерб на сумму почти в полтора миллиона рублей.

Суд установил, что, помимо кражи кедровых орехов, подсудимые вымогали деньги у предпринимателей. Они были признаны виновными в создании банды и вымогательстве в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и в разбое.

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