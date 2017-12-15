Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта

Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. За соответствующее решение проголосовали все 160 членов верхней палаты российского парламента, участвовавших в заседании 15 декабря.

Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря. Таким образом, с этого дня официально стартует предвыборная президентская кампания. Это означает, что претенденты могут зарегистрироваться и начать агитацию.

Ранее в мае Государственная дума России приняла поправки в избирательное законодательство. Президентские выборы были перенесены на третье воскресенье марта, которое в 2018 году приходится на 18 марта – годовщину подписания договора о "присоединении" Крыма к России. До этого выборы президента России проходили во второе воскресенье марта.

О намерении участвовать в выборах помимо действующего главы государства Владимира Путина заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и оппозиционер Алексей Навальный. Однако власти заявляют, что он не имеет права выдвигаться из-за обвинительного приговора по делу "Кировлеса".

Политик уже отреагировал на решение Совета Федерации. "Выборы официально объявлены. На них должны быть допущены все кандидаты. Если нет, то мы их не признаём и организуем забастовку избирателей", – написал Навальный в твиттере.