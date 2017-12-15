СМИ: в Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован полицейский

В Турции арестован еще один подозреваемый в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова. Прокуратура Анкары выдвинула обвинения в причастности к подготовке убийства против бывший сотрудника турецкой полиции Рамазана Юджеля.

Как сообщает CNN Turk, арестованного ранее подозревали в связии с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена. Её обиняют в подготовке государственного переворота летом 2016 года. Утверждается, что из-за связей с оппозиционером Рамазан Юджель был уволен из полиции.

Посла России в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. В дипломата выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ, нападавшего застрелили на месте. По подозрению в причастности к убийству задержаны четыре человека, среди них – двое бывших полицейских.