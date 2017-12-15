Искусственный интелект от Google открыл экзопланету

Астрономы обнаружили в системе звезды Kepler-90 восьмую планету. Теперь Солнечная система не единственная, где есть восемь планет. Открытие было сделано с помощью технологии машинного обучения, которую разработал Google.

Ранее Солнечную систему считали уникальной по числу планет. Система Kepler-90 стала первой из известных, в которой столько же планет, сколько в нашей Солнечной системе. На восьмой обнаруженной планете жизнь зародиться не может – темература поверхности там превышает 400 градусов. При этом самая дальняя планета звезды Kepler-90 удалена на такое же расстояние от своей звезды, как Земля от Солнца. Исследователи допускают, что на ней может быть жизнь.

Всего космический телескоп Kepler обнаружил более трёх тысяч экзопланет – небесных тел, вращяющихся вокруг своих звёзд, как Земля вокруг Солнца. Учёные создали компьютерную программу, которая находит слабые сигналы планеты при помощи нейронной сети.