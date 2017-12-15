Оксфордский словарь выбрал слово года: youthquake

Оксфордский словарь назвал словом года "youthquake" – значительные культурные, политические или социальные изменения, вызванные действиями или влиянием молодежи. Об этом сообщает официальный сайт словаря.

Это слово впервые ввела в оборот бывший редактор журнала Vogue Диана Вриланд в 1960-х годах, чтобы описать молодёжную культуру Свингующего Лондона. В последнее время число запросов по этому слову выросло примерно на 400 процентов.

По правилам редакции, попасть в словарь могут только те слова, которые активно используются не менее 10 лет. В прошлом году словом года Оксфордского словаря стала "постправда".За последние несколько лет это звание получили слова "селфи" и смеющийся смайлик со слезами.

Выбор Оксфордского словаря сильно отличается от других "слов года" 2017-го. Dictionary.com выбрал "соучастие", Collins – "фейковые новости", а Merriam-Webster – "феминизм".