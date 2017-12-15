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Новости

США представили доказательства поставок Ираном оружия в Йемен

U.S. -- A missile that the U.S. Department of Defense says is a "Qiam" ballistic missile manufactured in Iran and that the Pentagon says was fired by Houthi rebels from Yemen into Saudi Arabia on July 22, 2017 is seen on display at a U.S. military base in

Соединенные Штаты располагают "неоспоримыми" доказательствами прямого вмешательства Ирана в гражданскую войну в Йемене.

Об этом заявила в четверг постпред США в ООН Никки Хейли. На военной базе под Вашингтоном она показала журналистам обломки сбитых беспилотников и металлические фрагменты баллистической ракеты иранского производства. Эта ракета, как утверждается, была выпущена в прошлом месяце йеменскими мятежниками-хуситами по аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. По словам Хейли, поставки вооружения хуситам, как и поддержка Тегераном шиитских вооруженных формирований в Ливане, Сирии и других странах, "нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН".

Гражданская война в Йемене продолжается уже несколько лет. Проиранские мятежники-хуситы контролируют столицу страны - Сану. Они сражаются с правительственными войсками, поддержанными Саудовской Аравией и рядом других стран. Иран отвергает обвинения в поставках оружия в Йемен.

Администрация президента Трампа резко ужесточила курс по отношению к Ирану, обвинив его в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. В Вашингтоне продолжаются споры о целесообразности выхода США из ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году. Американские союзники в Европе, а также Россия и Китай, выступают против выхода из соглашения.

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