Посланник ООН: на переговорах по Сирии упущена "большая возможность"

На переговорах о мирном урегулировании в Сирии, очередной раунд которых безрезультатно завершился накануне в Женеве, была упущена "большая, блестящая возможность" продвинуться вперед. Об этом заявил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Главную ответственность за провал переговоров он возложил на правительственную делегацию Сирии, отметив, что представители Башара Асада "не хотят разговаривать ни с кем, кто имеет иное мнение", и выдвигают предварительные условия для начала прямых переговоров с оппозицией.

Представители оппозиции настаивают на уходе Башара Асада с поста президента, однако, по словам де Мистуры, не выдвигают этого требования в качестве предварительного условия для начала переговоров.

Посланник ООН призвал Россию как союзника Башара Асада оказать влияние на официальный Дамаск, чтобы убедить его занять более конструктивную позицию на переговорах.