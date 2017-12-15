В НАТО опасаются, что Россия может перерезать подводные кабели

Агрессивные действия России могут представлять угрозу для подводных кабелей, связывающих Европу с Британскими островами и Северной Америкой. Об этом заявил начальник британского Генерального штаба - маршал авиации Стюарт Пич. По его словам, защита подводных линий коммуникации является одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Великобритании и ее союзников по НАТО.

"Если кабели будут перерезаны или разрушены, это в ту же секунду приведет к катастрофическим последствиям для международной торговли и Интернета" - отметил британский военный. По его словам, это "новая угроза нашему стилю жизни".

Стюарт Пич отметил, что в НАТО принимают необходимые меры в ответ на модернизацию российского военного флота.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о российских судах, замеченных в Атлантическом океане в тех местах, под которыми проложены межконтинентальные кабели.

