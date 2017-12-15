В Белоруссии заблокирован сайт онлайн-издания "Белорусский партизан"

В Белоруссии заблокирован сайт независимого издания "Белорусский партизан". Министерство информации страны заявило, что сайт размещает "запрещенную информацию". О каких именно нарушениях закона идёт речь, в ведомстве не уточняют.

Глава Белорусской ассоциации журналистов назвал внесудебную блокировку сайта нарушением свободы слова. Андрей Бастунец заявил, что власти Белоруссии нарушают свободу выражения мнений. Редакция "Белорусского партизана" отмечает, что им не выносили никаких официальных предупреждений, распоряжений о блокировке сайта они также не получали.

Сайт "Белорусский партизан" был создан в 2005 году по инициативе Павла Шеремета, минских журналистов и их коллег, которые эмигрировали из Белоруссии. Сайт онлайн-издания уже блокировали в 2010 году – в день президентских выборов.