В Австралии завершено расследование о домогательствах к детям

Власти Австралии по итогам крупнейшего в истории страны публичного расследования случаев сексуального насилия по отношению к детям рекомендовали Католической церкви изменить правила о тайне исповеди и о целибате - обете безбрачия, который приносят католические священники.

Королевская комиссия по расследованию злоупотреблений, которая вела расследование в течение пяти лет, на этой неделе опубликовала выводы и рекомендации. В ходе расследования были опрошены сотни предполагаемых жертв сексуальных домогательств и насилия в религиозных, государственных и частных учреждениях, - детских приютах, школах, церковных приходах. Большая часть случаев домогательств и насилия произошла в учреждениях, которые имеют отношение к католической церкви. Расследование охватывает период в несколько десятилетий, самой старшей из жертв сексуального насилия сейчас 92 года.

В расследовании говорится о системных проблемах в Католической церкви, которые привели к многолетнему замалчиванию проблем и стремлению уберечь виновных служителей церкви от ответственности. Комиссия заявляет, что священники должны в обязательном порядке сообщать властям о случаях сексуального насилия, о которых им станет известно в ходе исповеди. Кроме того, австралийским католикам рекомендовано обратиться в Ватикан с просьбой о реформе правила о целибате - с тем, чтобы сделать его добровольным.

Руководство Католической церки Австралии признало ответственность церкви и выступило с извинениями, однако отвергло часть рекомендаций властей - в том числе и о тайне исповеди. Вопрос о целибате, считают австралийские католики - всецело в компетенции Ватикана.