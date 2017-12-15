Люди простили, Сечин - нет

Суд огласил приговор Алексею Улюкаеву, и он оказался ненамного гуманнее, чем запрошенные прокурором 10 лет колонии.

Многие такого жестокого приговора не ожидали: самым распространенным прогнозом был условный срок.

​Среди тех, кто предсказывал реальный срок, встречалось мнение, что в нем может быть заинтересован непосредственно Путин:

Игорь Жулимов

Когда Путин вернулся с саммита G20 в Австралии и стало понятно, что страна в полной изоляции, он провёл совещание с членами экономического блока правительства. Расскажите, какой у вас план действий, - сказал Путин. Ответил Улюкаев, - Владимир Владимирович, мы думали, что план есть у вас.

Вот за этот троллинг Улюкаев и получит сегодня десяточку. Месть, как известно, - это такое блюдо, которое подают холодным...

Но большинство комментаторов считают, что отомстил Улюкаеву не президент - хотя судья наверняка руководствовался сигналом, который Путин послал на вчерашней пресс-конференции, отвечая на вопрос Татьяны Фельгенгауэр, почему Игорь Сечин мог безнаказанно игнорировать повестки в суд.

​Timur Olevskiy

Восемь лет, на следующий день, после пресс-конференции Путина. А мог бы и прийти. Личный заключенный. Смертный приговор. Деньги дал Валерий Александрович. Сталин Кирова убил в коридорчике.

Кирилл Лятс

Т.е. все-таки главный человек у нас в стране не Путин, а Сечин

Александр Фельдман

8 лет строгача — однако Игорь Иваныч зело крут.

Рустем Адагамов

Восемь лет строгача. Сечин показал, что он лом, против которого нет приема.

Ostap Karmodi

Суд сегодня решал не вопрос виновности Улюкаева, а вопрос статуса Сечина. И решил, что Сечину всё дозволено.

Иван Давыдов

Я бы посоветовал всем телеканалам сейчас записать ролики с извинениями перед Игорем Ивановичем Сечиным. Ну так, на всякий случай

Кирилл Лятс

Главный урок от процесса над Улюкаевым, а лучше сказать, от судилища, вынесут чиновники: отныне все надо делать в угоду друзей Путина и, если интересы разных друзей противоречат друг другу, в интересах Сечина - он мерило истины.

Если нет, если ты преследуешь корыстные интересы или, прости Господи, интересы Родины, то велика вероятность кончить, как Улюкаев - опозоренным, униженным и, вероятно, с подорванным здоровьем и растерзанной душой.

Служение Родине отныне конгруэнтно служению Сечину. И это катастрофа!

Дмитрий Гудков

У Улюкаева 8 лет строгого режима.

18 марта нам выберут именно Сечина — это и есть смысл «выборов».

Губернаторы, чиновники — если министра можно по таким «доказательствам» отправить в колонию, то вас — вообще в расход.

Какие интересные нас ждут 6 лет: борьбы коррупционеров с коррупцией за сокращающуюся кормовую базу.

В конце останется только один — и пусть это будет Игорь Иваныч.

Bozhena Rynska

8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее...

Anna Narinskaya

У нас все худшие ожидания всегда оправдываются. Других просто не стоит иметь

lya Klishin

То есть или как Керимов, или как Улюкаев. Вот вам и весь образ будущего на шесть+ лет строгого режима

Павел Пряников

Улюкаеву - 8 лет. Жалко старика. Он уже пенсионер, весной будет 62 год. Выйдет, если не дадут амнистию или УДО, уже 70-летним.

Ихлов Евгений

Ритуальная жертва

8 лет строго режима Улюкаеву означает, что по УДО он сможет выйти только где-то через 4 года (3/4 срока, отсчёт с 14.11.16). Этот приговор - аппаратная победа Сечина над статусными либералами, подобная делу "Промпартии" июня 1928 года, ставшей, как мы помним, сталинской победой над его недавними союзниками бухаринцами.

Это - символический политический старт путинской избирательной кампании, ставший ответом на антикоррупционные лозунги либеральной оппозиции.

И это - возвращение политического бумеранга, потому что именно 18 лет назад Улюкаев публикует свой "Правый поворот", предложенный им в качестве идеологического манифеста для раннего путинизма.

Alexander Kynev

Восемь лет? Если не изменят конституцию и не будет иных перемен, то выйдет Улюкаев при другом президенте. А вот где тогда будет колбасодаритель?

Кто-то готов предположить, что "колбасодаритель" и будет "другим президентом":

Некоторые комментаторы, как и прежде, считают, что министр должен был понимать, с какой системой он имеет дело.

​Kristina Potupchik

8 лет строгача.

Мне в своей жизни довелось поработать рядом со многими представителями власти и на очень многих проектах, делавшихся за государственные деньги. Люди были разные — честные и не очень, компетентные и не слишком. Проекты были разными — полезные и нет, дико переоцененные и такие, где приходилось доплачивать из своих. Но вот с чем я сталкивалась и сталкиваюсь постоянно — это с вынужденной необходимостью конструирования параллельной реальности, когда ясно, как божий день, что какой-то фрагмент происходящего абсолютно безумен, что происходит чистая растрата, полное надувательство начальства в интересах инициаторов и выгодополучателей схемы, которые сожрут тебя, если ты заикнешься о том, что происходящее — безумно. И ты делаешь вид, что все идет так, как надо, и все идет, как идет.

До тех пор, пока не заканчивается восемью годами строгого режима. Которые все равно получат не выгодополучатели, а ты — за то, что поддерживаешь этот статус-кво.

Однако большинство комментаторов убеждены, что вина бывшего министра экономического развития не была доказана, а вынесенный ему приговор - свидетельство торжества беззакония в России.​

Борис Акунин (Чхартишвили)

Неприятно, что некоторые в моей френд-ленте пишут про тяжелый приговор Улюкаеву: так ему и надо, нечего было «пить с ворами».

Мне кажется очевидным, что Алексей Улюкаев садится в тюрьму, потому что на процессе вел себя не по-сердюковски, а держался с достоинством и защищался. В особенности же – за последнюю речь. Чтоб другим неповадно было.

Желаю этому человеку твердости и мужества. Надеюсь, он никогда не пожалеет о том, что повел себя на процессе так, а не иначе.

Елена Панфилова

Таймлайн «верховенства закона»

Генпрокурор: «Практика, когда люди с особым статусом могут быть запросто арестованы, неправильная, должны быть какие-то сдерживающие факторы».

Замоскворецкий суд: «Приговорить бывшего министра экономики Улюкаева к восьми годам строгого режима и 130 миллионам штрафа».

Некоторые - равнее.

Ольга Романова

8 лет строгого режима Улюкаеву. Взят под стражу в зале суда.

Я хочу поддержать Алексея Улюкаева. Во-первых, российских тюрем не пожелаешь и врагу. Во-вторых, потому что все, кто хотели, видели и слышали и процесс, и приговор.

Свидетель не явился. Ему так можно.

На суде, публично, прозвучало одно - в приговор вошло совсем другое.

Не доказано. Мы так и не знаем, было и нет. Но срок есть.

И если вы думаете, что это сделано специально для Сечина и Улюкаева, то позвольте вас заверить - НЕТ.

Это такой суд. Наш, российский суд. Странообразующий фактор. Это просто здание и сооружение, на котором по случайному стечению обстоятельств висит табличка из трех букв. И это случайно - буквы С, У и Д. Могли быть и другие, суть осталась бы той же.

Не доказано. Публично, в присутствии всех нас - не доказано. Плюй в глаза - Божья роса. Стало быть, если не доказано, то Улюкаев вошел в те 30 процентов осужденных, что сидят у нас без вины.

И я всегда говорила и буду говорить: невиновный - не значит, что приятный вам. Невиновный не значит ваших взглядов и вашей социальной группы. Невиновный не значит, что любил котиков и не грешил. Невиновный - не значит хороший. Невиновный просто невиновный. И это гораздо больше и важнее.

Kirill Rogov

Это, конечно, феерия. Мы видели сфальсифицированные процессы, такие, где нет события преступления, где оно является вымыслом следствия. И где судья повторяет этот вымысел в судебном решении. Да.

И все же то, что сегодня произошло (если это точно передано в изложении прессы), кажется чем-то совершенно из ряда вон выходящим даже на нашем судебном фоне. Судья повторяет в судебном решении как установленный факт ложные утверждения свидетеля, про которые доказано, что они ложные. Судья как установленный факт повторяет показание Сечина, что это Улюкаев напросился на приезд в Роснефть, хотя из данных прослушки известно, что все было наоборот. В Роснефть его зазывал Сечин. Эти записи заслушивались в суде.

Как это может быть: судья на чистом глазу повторяет в судебном решении то, что всем известно как ложь одного из свидетелей? Неважно, как вы относитесь к Улюкаеву, что думаете о процессе и этом кейсе. Но такого не может же быть все-таки!

Кирилл Шулика

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

Это называется поел колбаски...

Повторю, мне Улюкаева жалко, это раз, ибо он стал жертвой провокации. Кроме того, это чисто политическое дело, цель которого обогатить даже не госкорпорацию, а близкого к первому лицу начальника этой госкорпорации, это два. Можно считать, что Улюкаев был неправ, но он рассматривал приватизацию "Роснефти" с точки зрения интересов государства. Он считал, что за приватизацию можно получить больше денег и не Сечина компанию приватизировать. В чем он был неправ тут?

Никакой взятки не было. Доказательства взятки - слова Сечина, который не пришел в суд и чьи показания поэтому оглашены не были, и показания Феоктистова, который сказал, что работал против Улюкаева по поручению Сечина. Более того, сейчас Феоктистов уже не работает ни в "Роснефти", ни в ФСБ и все это тоже связано с делом Улюкаева.

Тем не менее Путин вчера сигнал да, суд сигнал принял. Ничего удивительного тут нет, в России нет судебной власти.

Улюкаева же вполне можно ставить рядом с Урлашовым тем же, то есть он невиновный, приговор требует пересмотра и наказание тех, кто фактически даже не спровоцировал, а сфальсифицировал взятку.

Alexander Baunov

8 лет реальной колонии строгого режима Улюкаеву - мрачная иллюстрация к балансу дневного и ночного способа функционирования государства, которые мы тут недавно обсуждали (с Костя Гаазе). Да, на его дневной стороне обвинение не очень выстаивает в суде, но на ночной стороне решили, что брал и вымогал, и значит должен быть наказан, какими бы бумажками не прикрывался. Если ночное решение сильней дневных возможностей, тем хуже для них: их жестко подстроят. Превосходство ночного неофициального над дневным официальным означает, что режим сильнее государства, сколько бы функций не делегировалось обновлённой бюрократии. А именно это решение показывает, что режим - давно не только Путин.

Nickolay V. Kononov

Если слово 2017 года — "усталость", то слово 2018 года — "сопротивление". Объясню, почему.

Только что Улюкаеву дали восемь лет строгого режима. О чём это? В миллионный раз о том, что в России нет права. Ну не существует его без единых для всех норм (как и без независимого суда и следствия). Это было ясно и до Улюкаева, как к нему не относись, — а теперь прямо-таки засияет.

Каждый гражданин России может сесть или лишиться денег с имуществом, не угодив менту.

Жить с этим знанием трудно. Отсюда самоуспокоение парками, стартап-средой, big data, гастрономией, школой "Летово" и университетом Сбербанка (остались же места), госуслугами, какой-никакой самореализацией.

Но при этом все понимают, что устали именно из-за того, что над самореализацией нависает мент. Аккуратно висит, не отсвечивает. Но это не значит, что он не строит планов на наших детей.

Детей же — скажет всякий родитель — приучают не дёргаться, демотивируют, провинциализируют, натравливают на врагов, готовят к отрицательному отбору. Идущие против течения школы еле отбиваются. Сильных учителей изгоняют репетиторствовать по скайпу.

Поэтому есть ощущение, что следующий шаг от "усталости"-2017 — именно к "сопротивлению"-2018. Осознанному, целевому. Буму частного строительства линий укреплений и параллельных структур, изощрённой войне против королевства кривых зеркал.

Опыт сопротивления в России причудлив. Последний год я изучаю его и поражаюсь, насколько здесь развито умение жить не то что мимо государства, а мимо времени. Это второй уникальный продукт, который мы поставляем миру (первый, как известно, страдание) — впрочем, о том отдельный разговор.

А пока — вот так, с новым годом, с новыми землянками и блиндажами.