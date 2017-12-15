В Назарете отменили Рождество из-за переноса посольства США в Иерусалим

Власти Назарета отменили рождественские празднования в городе в знак протеста против решения США перенести посольство в Иерусалим. Согласно легенде, именно в Назарете прошли детство и юность Иисуса Христа.

Мэр Назарета Али Салам постановил отказе от праздничного фестиваля и большой рождественской ярмарки, популярной у туристов. По его словам, решение президента США Дональда Трампа испортило веселье праздника. В настоящее время большинство жителей Назарета – мусульмане. Только около трети населения города исповедуют христианство.

6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять от трех до четырех лет. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. На палестинских землях начались массовые протесты и беспорядки.

Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. ООН называет восточную часть города незаконно оккупированной. В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. До недавнего времени в Вашингтоне считали, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одной из сторон и статус города будет определен только после подписания мирного договора.