Адреналиновый спорт

С сайта Sports.ru исчезла заметка под названием "«Своего первого русского я убил в 16 лет». Жизненный путь Героя России", посвященная Рамзану Кадырову. В статье, которую теперь можно прочесть только в кэше Google, была в некомплиментарном духе изложена биография лидера Чечни, а также критиковалось его поведение на матчах с участием грозненского футбольного клуба "Ахмат" - Кадыров любит комментировать эти матчи в микрофон и во всеуслышание поддерживать команду. Кроме того, "Ахмат" множество раз обвиняли в договорных матчах, а главный тренер клуба Станислав Черчесов был некогда уволен Кадыровым с помощью поста в Instagram, напоминалось в статье.

Текст был опубликован в блоге "Осторожно, оратор", который ведет Дмитрий Стребков (dstrebok). Блог на сайте Sports.ru может открыть любой желающий. После удаления статьи о Кадырове автор опубликовал новую заметку:

Всем привет. Без объяснения каких-либо причин мой прошлый материал про Рамзана Кадырова, собравший нереальное количество просмотров (около 50 000) и "плюсов", на который было потрачено много времени и сил, таинственным образом "исчез" с сайта Sports.ru.

До тех пор, пока мой материал не будет восстановлен, а также пока мне не объяснят причин его удаления, писать что-либо на данном сайте я не буду, так как это будет по меньшей мере глупо и неблагородно с моей стороны. Огромная просьба ко всем вам распространить эту запись. Если через определенное время обратная связь не будет налажена, то мне придется попросту удалить свой блог. Надеюсь, что ненадолго, но тем не менее всем вам спасибо, до свидания и удачи!

P.S. Публично приношу свои извинения всему чеченскому народу и Рамзану Кадырову лично! Прошу теперь отпустить из плена мою тещу, она вам ничего плохого не сделала.

Впрочем, вскоре с сайта исчез и этот текст. Сейчас страница блога "Осторожно, оратор" пуста - ни одной заметки там больше нет. В Сети иронизируют над главным редактором Sports.ru:

​Методичка

Тотальный страх перед уроженцами Северного Кавказа коснулся и Юрия Дудя.

Антон Крюков

интересно, дудь в следующем интервью извинится или спустя несколько выпусков?

Те, кто успел увидеть заметку, впечатлились ее содержанием.

Dmitry Marinin

Ничего себе. Чистый спорт, максимальный адреналин.

Денис Лебедев

Когда статья на спортивном сайте гораздо смелее и интереснее, чем любой выпуск политических новостей.

Для других пользователей Sports.ru цензура - не новость.

Дмитрий Кукота

Мне на этом "оппозиционом" сайте без каких-либо объяснений удалили учетную запись за шутливый, без откровенного мата и прочих шовинизмов, но немножко в издевательском стиле, коммент в адрес Мутко, поэтому я совсем не удивлен.