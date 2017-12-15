Менгисту Хайле Мариам приговорён в Гааге к пожизненному сроку

Суд в Гааге 15 декабря приговорил бывшего лидера Эфиопии Менгисту Хайле Мариама к пожизненному заключению за причастность к военным преступлениям в 1970-х годах. Суд инкриминировал ему, в частности, казнь 75-ти молодых заключённых, многие из которых были детьми.

"Тот факт, что большинство жертв расправы были моложе 18-лет, делает совершённое преступление ещё более жестоким, – заявила председатель суда Мариетт Ренкенс, на заседании, посвящённом оглашению приговора в окружном суде Гааги.

Менгисту Хайле Мариам – один из лидеров эфиопской революции, которая в 1974 году свергла монархию. Позднее он возглавил центральный комитет Рабочей партии Эфиопии, поставившей целью построения социализма в Эфиопии. Менгисту был одним из тех африканских лидеров, которых в Москве называли "большими друзьями Советского союза". Война против сепаратистов в Эритрее и развал эфиопской экономики привели в 1991 году к его бегству. Менгисту получил политическое убежище в Зимбабве. Эфиопский суд приговорил его заочно к пожизненному заключению, затем к смертной казни. Ни о дате рождения, ни о деталях биографии Менгисту Хайле Мариама нет достоверных сведений, он остаётся одной из самых загадочных личностей, среди африканских правителей.