В штате Флорида раскрыта мошенническая брачная схема

Власти США заявили о раскрытии мошеннической брачной схемы. Брачные союзы регистрировались между американскими гражданами и выходцами из стран бывшего Советского союза. Желающие вступить в фиктивный брак предлагали американцам 20 тысяч долларов, за оформление союза, который давал возможность иностранцам получить вид на жительство в США.

Следователи сообщили, что не менее 100 человек заключили браки посредством компании, базирующейся в штате Флорида и зарегистрированной там в 2015 году. Об этом сообщило флоридское издание Florida Today. По словам источника в местном суде графства Бривард, власти обратили внимание на значительный рост заявок на получение свидетельства о браке от представителей иностранных государств, находящихся в одном или нескольких соседних регионах.

Полиция Флориды арестовала девятерых подозреваемых. Двое иоз них признали свою вину. По законам штата, брачные аферы наказываются тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере 250 тысяч долларов.