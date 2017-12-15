В США отменён введённый при Обаме "сетевой нейтралитет"

США отменили введенный два года назад принцип "сетевого нейтралитета". Он гарантировал равный доступ к интернету и накладывал ограничения на крупных провайдеров. Теперь операторы смогут блокировать или брать дополнительную плату за определенные типы трафика или доступ к определенным сайтам. Сами провайдеры уверяют, что отмена ограничений пойдет на пользу отрасли.

Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) тремя голосами против двух приняла план, предложенный ее председателем Аджитом Паи, которого на эту должность назначил президент США Дональд Трамп.



План предусматривает смягчение правил для телекоммуникационных компаний и снижение контроля федерального правительства над интернет-сферой сообщают "Настоящее время" и "Голос Америки".

Политику "сетевого нейтралитета" продвигал бывший президент Барак Обама. Отмена правил, гарантирующих равное отношение ко всем видам трафика, спровоцировало сотни протестов и более миллиона звонков членам Конгресса со стороны противников плана. Некоторые организации потребителей пообещали обжаловать новые правила в суде.

План устраняет ограничения, не позволявшие таким крупным провайдерам, как Comcast, Verizon и AT&T, блокировать определенные виды трафика или взимать за них дополнительную плату, и лишает штаты возможности вводить собственные правила.

Выиграют и потребители, и предприниматели. Всем участникам интернет-экономики будет лучше при рыночном подходе

​По словам Паи, его план позволит устранить ненужные ограничения и позволит большему количеству американцев получить доступ к интернету. Он даст крупным интернет-провайдерам право блокировать приложения конкурентов, замедлять доступ к определенным услугам и ускорять соединение с ресурсами компаний, которые готовы за это платить.

"До 2015 года, когда были введены эти правила, у нас был открытый и свободный интернет, – заявил Паи в интервью NBC перед голосованием. Так будет и в будущем благодаря упрощенным правилам и рыночному подходу. Выиграют и потребители, и предприниматели. Всем участникам интернет-экономики будет лучше при рыночном подходе".

Британский инженер и "отец интернета" Тим Бернерс-Ли выступил против отмены "сетевого нейтралитета" в США.



Он написал: "Сетевой нейтралитет – принцип, при котором интернет-провайдеры не отдают предпочтения одним видам трафика перед другими, является фундаментом интернета, каким мы его знаем сегодня".

По словам Бернерса-Ли, правила Паи позволят провайдерам "решать, к каким сайтам вы можете получить доступ и с какой скоростью они будут загружаться".



"Иными словами, они смогут определять, какие компании будут преуспевать в интернете, чьи голоса будут услышаны, а чьи – заглушены", – написал Бернерс-Ли.

Теперь быстрый интернет будет доступен не каждому, и обычный просмотр фильмов в сети может ощутимо ударить по карману, отмечает "Немецкая волна".