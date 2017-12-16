В Бухаресте состоялись похороны бывшего короля Румынии Михая

В Румынии 16 декабря состоялись государственные похороны Михая, бывшего короля Румынии, умершего в Швейцарии 5 декабря в возрасте 96 лет. Представители европейских королевских семей вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханисом участвовали в траурных церемониях в Бухаресте. Патриарх Румынской православной церкви Даниел провел отпевание Михая.

Для прощания с королем в Бухарест прибыли принц Чарльз, король Швеции Карл XVI Густав с королевой Сильвией, бывший король Испании Хуан Карлос с королевой Софией.

Ранее в тот же день десятки тысяч румын собрались на площади Революции в Бухаресте, где перед зданием королевского дворца был выставлен для прощания гроб с телом короля. Толпы горожан сопровождали траурную процессию к месту захоронения Михая в кафедральном соборе Бухареста.

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы Михай после отречения от престола в 1947 году жил на Западе. В 2016 году он отошел от публичной жизни в связи с заболеванием лейкемией.