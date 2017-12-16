Григорий Цуркану погиб в Сирии, утверждает представитель ЧВК Вагнера

Родители россиянина Григория Цуркану, оказавшегося в плену террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), рассказали о визите представителя "Частной военной компании Вагнера". По словам матери Цуркану, неизвестный мужчина сказал, что их сын погиб от ранений, а второй пленный, Роман Заболотный, был убит джихадистами.

Валентина Цуркану рассказала телеканалу "Дождь", что приходивший к ней мужчина представился Андреем, на вид ему было лет 47. Он сказал, что приехал "от организации". Так, по словам родителей Цуркану, называют себя бойцы "Частной военной компании Вагнера". "Андрей" приехал к родителям пленного россиянина в понедельник, 4 декабря. Он рассказал, что Григорий Цуркану погиб, и предложил материальную компенсацию, от которой родители отказались.