В Праге, на конгрессе правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод" выступила Марин Ле Пен, лидер французской крайне правой партии "Национальный фронт". Она заявила, что политика руководства Евросоюза угрожает существованию национальных государств.

Марин Ле Пен назвала Евросоюз организацией, "обреченной на катастрофу". Поэтому французский политик приветствовала договорённость о правительственной коалиции, достигнутую 15 декабря правыми силами Австрии – консервативной Австрийской народной партией и правопопулистской Австрийской партией свободы.

Участники пражского конгресса правых резко выступили против иммиграции. Лидер нидерландской Партии Свободы Герт Вилдерс выразил надежду на то, что "чехи держат свои двери плотно закрытыми", чтобы защититься от массовой миграции.

Вилдерс одобрил позицию Чехии, Венгрии и Польши, которые отказываются принимать беженцев, прибывших в Италию и Грецию. В связи с такой позицией Праги, Будапешта и Варшавы, Европейская комиссия подала на них иск в Европейский суд за невыполнение правил перераспределения. Чешский националист японского происхождения и лидер чешской партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура предостерег от опасности "мусульманской колонизации Европы".

На конгресс правых партий в Праге не приехала немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Член самой малочисленной фракции Европарламента – "Европа нация и свобод" –Маркус Претцель покинул АдГ вместе со своей женой Фрауке Петри в конце сентября 2017 года.

Встреча в Праге прошла при усиленных мерах безопасности. В субботу в городе состоялась демонстрация противников правового курса, в ней участвовали несколько сот человек.

Чехия числится среди государств ЕС, весьма сдержанно относящихся к процессам европейской интеграции. В конце октября на выборах в Чехии праворадикальная партия Томио Окамуры Окамуры получила 22 из 200 мест в парламенте. Проведённый в мае по заказу Европарламента опрос общестенного мнения показал, что треть граждан Чехии негативно оценивают членство страны в ЕС. По оценкам агентства DPA, это худший показатель среди государств Европейского союза.