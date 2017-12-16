ПАРНАС отказалась выдвигать своего кандидата в президенты России

Федеральный политсовет партии ПАРНАС не будет выдвигать кандидата на президентских выборах и поддержит усилия Алексея Навального, Григория Явлинского и Ксении Собчак, которые добиваются допуска к выборам. Политсовет заявил, что считает выдвижение Владимира Путина антиконституционным.

Главной целью в избирательном цикле 2018 года ПАРНАС считает для себя выборы в Ярославскую областную Думу. Руководство партии осудило арест на девять суток члена Федерального политсовета, руководителя организации в Ленинградской области Александра Расторгуева.

Разобщенность демократических сил упрощает задачу, которую ставит перед собой власть: провести формальные избирательные процедуры спокойно и комфортно, говорится в заявлении. Политические группы и партии отказались от совместного продвижения демократических идей в общество, а отсутствие консолидации приводит к пессимизму избирателей и их отказу от участия в выборах, считают авторя заявления политсовета ПАРНАС.

В партии выразили сожаление, что призывы ПАРНАС объединить усилия на предстоящих выборах не нашли положительного отклика в демократическом стане."В сложившейся ситуации партия не видит для себя политического смысла выдвигать своего кандидата", — отмечается в заявлении.