Сравнительный рок-н-ролл

В сорок восьмом выпуске программы "Музыка на Свободе" ​​рок-критик Артемий Троицкий встречает рождественские праздники. А где праздник – там The Beatles, так повелось на Руси в последние десятилетия. Сегодня – хиты в исполнении The Beatles, но при этом не песни The Beatles, а заодно и часто позабытые, оригинальные версии композиций The Beatles.

Как вы знаете, The Beatles начинали еще в конце 1950-х годов, назывались Quarrymen, и тогда репертуар состоял не из собственных гениальных композиций, а из текущих хитов и знаменитых рок-н-роллов тех лет. С таким багажом выступали ливерпульцы в Star-Club в Гамбурге в начале 60-х, и у себя дома, в легендарном заведении The Cavern. Вот эти песенки наивного доисторического периода "юности гениев" мы сейчас и вспомним!

Все записи The Beatles я взял с замечательного двойного альбома The Beatles Live at the BBC, а их оригиналы – на сборнике "Гамбургский список" (The Hamburg List) – что-то вроде плейлиста выступлений четверки в Star-Club. Начнем с сочинения темнокожего рокера Ларри Уильямса Dizzy Miss Lizzie, которую можно найти на альбоме Help! 1965 года. Джон Леннон был большим фаном Ларри Уильямса; он, собственно, и солирует в этой песне, которая была записана на BBC 6 июня 1965 года.

А теперь – оригинал. Ларри Уильямс родился в 1935 году, умер в 1980-м. Дружил с Литтл Ричардом. Была у него проблема с алкоголем и наркотиками, поэтому ушел он из жизни безвременно, но при этом сочинил массу знаменитых песен, из которых, по крайней мере, еще две исполняли The Beatles – это Bad Boy и Slow Down. Итак, Dizzy Miss Lizzie в исполнении автора.

Еще одна песня, которую The Beatles исполняли на ранних стадиях своей карьеры, называлась Everybody’s Trying to Be My Baby, "Каждая пытается стать моей девушкой". Студийная версия имеется на альбоме 1964 года Beatles for Sale. Представлю другую запись 1964 года, здесь солирует Джордж Харрисон.

А теперь оригинал той же песни – на этот раз в исполнении Карла Перкинса, белого рок-н-ролльщика, отца жанра рокабилли (его так и звали "король рокабилли"), человека, который написал такие песни, как Honey Don’t и Matchbox, которые тоже исполняли The Beatles. Но самая известная песня Карла Перкинса, которую играли и The Beatles, и Джимми Хендрикс, кто ее только не играл, – это, конечно, Blue Suede Shoes, "Синие замшевые ботинки". Итак, Карл Перкинс, Everybody’s Trying to Be My Baby, запись 1957 года.

​

Следующим у нас – Пол Маккартни, и исполняет он песню совсем не рок-н-ролльного плана. Это песня из бродвейского мюзикла The Music Man, сочиненная композитором-дамой по имени Мередит Уиллсон: ария, которую поет скромная девушка-библиотекарь, обращаясь к профессору, в которого она влюбилась. Называется песня Till There Was You, "Пока тут не появились вы".

Теперь послушаем оригинальный хит – правда, не в исполнении Мередит Уиллсон, которая сама не пела, а была только композитором. Анита Брайант в 1959 году записала эту песню, и случился большой американский хит, хотя, кстати, написан был мюзикл двумя годами раньше. Анита Брайант – из штата Флорида; родилась в 1940 году, то есть в 19 лет прославилась с этой песенкой. Правда, впоследствии большой звездой она так и не стала.

И наконец, в исполнении The Beatles – одна из самых первых песен в их биографии, то есть когда они еще были школьным ансамблем Quarrymen в Ливерпуле, еще до всякого Гамбурга. Это сочинение негритянского блюзмена Артура Крадапа That's All Right (Mama). Канонической студийной версии данной песни в исполнении The Beatles, насколько мне известно, не существует. То, что мы сейчас услышим, – самая ранняя из записей The Beatles среди тех, что мы сегодня послушали; она была сделана 2 июля 1963 года для телевизионного шоу Pop Goes The Beatles. Солирует Пол Маккартни.

"Все в порядке (Мама)" – песня была написана Артуром Крадапом в 1946 году. Представлю вам эту песню в оригинальном авторском исполнении. Итак, Артур, по кличке Big Boy, "Большой парень", Крадап, песня That's All Right (Mama). Кстати говоря, именно эта ритм-энд-блюзовая композиция легла в основу самой-самой первой записи Элвиса Пресли в 1954 году. Еще раз: с праздниками вас, и пусть у всех – не только у мам! – все будет в порядке!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 48):

1. Whyte Horses (UK). The Snowfalls, LP Pop or Not

2. Whyte Horses & St.Bart's Choir (UK). Elisive Mr.Jimmy, LP Perform

3. Brenda Lee (USA). Rockin' Around the Christmas Tree, LP Yule Cool

4. Les Paul (USA). Jingle Bells, LP Yule Cool

5. The Beatles (UK), Dizzy Miss Lizzy, LP The Beatles Live at the BBC

6. Larry Williams (USA). Dizzy Miss Lizzy, LP The Hamburg List

7. The Beatles (UK). Everybody's Trying to Be my Baby, LP The Beatles Live at the BBC

8. Carl Perkins (USA). Everybody's Trying to Be my Baby, LP The Hamburg List

9. The Beatles (UK). Till There Was You, LP The Beatles Live at the BBC

10. Anita Bryant (USA). Till There Was You, LP The Hamburg List

11. The Beatles (UK). That's All Right Mama, LP The Beatles Live at the BBC

12. Arthur "Big Boy" Crudup (USA). That's All Right Mama, LP The Hamburg List

13. Essaie Pas (Canada). Carcajou 3, LP Demain est une otre nuit

14. Nick Grey & The Random Orchestra (Germany). Juliet of the Spirits, LP Breaker of ships

15. Vyšši Popular (ČSSR). Snad je to jenom padesat, LP Haf Haf

16. Korrontzi (Spain). Maltzeta, LP Dantzan