Искусство США: элитарность или народность?

Как и кем финансируется искусство в США? Есть ли смысл в том, что чиновники пытаются влиять на искусство и наказывать артистов "долларом" за "непонятность" их творчества "народу"? Автор и ведущий Ян Рунов. Впервые в эфире 18 декабря 1997.

Ян Рунов: В США значительно сокращены субсидии творческим коллективам и отдельным деятелям искусства. Одновременно федеральное агентство "The National Endowment for the Arts", американский вариант Управления по делам искусств, которое, впрочем, призвано не управлять искусством, а помогать ему, поощрять его, выпустило доклад, в котором творческих работников критикуют за элитарность и изолированность от масс, а если такое искусство неинтересно и непонятно налогоплательщикам, то почему налогоплательщики должны поддерживать это искусство своими деньгами? Исследование непосредственно связывает снижение поддержки искусства с его ориентированностью на избранных. Так получилось, что к концу 30-летия существования "Единого государственного фонда искусств" творческие коллективы стали терять общественную поддержку, потому что, как говорится в докладе, многие американцы не видят прямой связи искусства с жизнью. В 193-страничном докладе, подготовленном "Национальным советом по делам искусств", говорится, что щедрые правительственные субсидии искусству в предыдущие три десятилетия следует рассматривать не как норму, а как аномалию. В том, что теперь сокращают помощь творческим организациям и федеральные, и штатные, и городские власти, авторы доклада винят не только элитарность, но и излишнюю коммерциализацию искусства, и старение аудитории, и постепенное сокращение старой гвардии меценатов и филантропов, и уменьшение часов преподавания искусства в общественных школах, а сами творческие работники еще мало делают для демократизации и популяризации искусства.

"Федеральный совет по делам искусств" был создан в 1965 году на базе "Фонда Форда", который с 1957 по 1976 год передал творческим организациям, коллективам, талантливым художникам и артистам 400 миллионов долларов в виде грантов, и это тогда дало колоссальный стимул для появления новых некоммерческих творческих коллективов. Некоммерческие означает не приносящие дохода, существующие за счет государственных дотаций, но "Фонд Форда" рассматривал себя не как постоянный источник денег для творческих коллективов, а лишь в качестве некоего финансового стимула для развития искусства. Когда же число работников культуры возросло за 10 лет, с 1970 по 1980 год, на 48%, зарплата их в это время снизилась на 37%, потому что общая сумма, отпускаемая "Фондом Форда" на культуру, не слишком изменилась. Хотя число посетителей картинных галерей значительно возросло за эти годы, расходы галерей на 22 % превышают их доходы. Еще хуже соотношение 65-и крупнейших танцевальных коллективов.

При доходе около 164 миллионов долларов расходы составляли 257 миллионов, то есть превысили доходы на 36%. Одновременно частные и корпоративные пожертвования на культуру с 10 миллиардов 230 миллионов долларов в 1992 году упали более чем на 230 миллионов в 1995. Авторы доклада приходят к выводу, что финансовые трудности у творческих коллективов будут в ближайшие годы еще больше, если только не будет создано некое движение в защиту искусства, наподобие давно существующего движения в защиту окружающей среды. А такое движение станет возможным тогда, когда творческие работники установят крепкие связи с различными слоями общества, а не только с элитой. О расхождениях в оценке работы "Национального совета по делам искусств", который, в свою очередь, во всем винит самих артистов и художников, я попросил рассказать американского специалиста по истории музыки Соломона Волкова.

Соломон Волков: В тех дискуссиях, которые сейчас развернулись с невероятной остротой вокруг этого доклада Фонда о состоянии культуры в США, акцент все время делается на негативной стороне. Мне же хотелось бы как раз обратить внимание на те позитивные сведения, которые в этом докладе содержатся. По-моему, цифры, которые там приводятся, умопомрачительные. С 1965 и до 1994 годов количество, скажем, профессиональных симфонических оркестров в США увеличилось со 100 до 230, количество оперных коллективов увеличилось с 27 до 120, количество профессиональных танцевальных трупп увеличилось с 37 до 400, а количество театральных коллективов увеличилось с 56 до 425. По-моему, это грандиозное достижение, особенно если мы сравним, скажем, с ситуацией в бывшем Советском Союзе или, тем более, в сегодняшней России, где количество профессиональных коллективов в области культуры в последнее время резко сокращалось. Парадокс со всей этой бурей критики и эмоций вокруг доклада "Фонда поддержки искусств" в Америке заключается именно в том, что, в отличие от многих европейских стран, финансовое участие государства во всех этих культурных институтах на самом деле минимальное. Скажем, во Франции государство, в пересчете на душу населения, тратит, если я не ошибаюсь, 27 долларов. В Германии приблизительно такая же сумма, может быть, немного меньше. Эта же сумма в пересчете на душу населения в Америке вообще ничтожна - 30 с чем-то центов. Так что говорить о том, что государство значительным образом участвует в финансировании отечественной культуры в Америке, не приходится, но в известной степени государство ставит знак отличия своей поддержкой той или иной институции. А это очень важно. Причем, очень важно и в моральном плане, но также и в финансовом, поскольку, как известно, на каждый доллар, который дает американское государство на поддержку культуры, приходится дополнительных 11 долларов, которые дают в ответ на этот государственный доллар лидеры бизнеса и коммерции на местах. Поэтому поддержка со стороны государства - этот знак качества, который ставится всякий раз, когда государство выделяет свою, хотя бы и минимальную, сумму на поддержку той или иной институции, - очень важна. Но также тут есть и моральная сторона, потому что в таком большом государстве как США, и столь многоцентровом, условно говоря, не только один штат не смотрит на другой штат относительно того, что является престижным или непрестижным в другом штате и в другом месте, но даже и внутри каждого штата и каждого города существует огромное количество групп, каждая из которых существует вполне автономно в смысле своих культурных интересов или своих культурных задач. Поэтому в итоге, парадоксальным образом, существование некоего единого государственного общенационального центра, в котором какого-то рода оценки все еще ставятся, является очень важным. И атаки на само существование такого национального фонда исходят от людей, которые бы хотели, с одной стороны, избавиться вообще от какой бы то ни было роли государства в области культуры, а, с другой стороны, от людей, которые считают, что государство крайне недостаточным образом участвует в финансировании культуры в Америке. И мы поэтому в данный момент стоим здесь, в Америке, перед угрозой того, что не только ассигнования на культуру будут сокращаться все больше и больше, как они уже делают на протяжении последних нескольких лет, но что и само существование такого фонда, такой государственной институции, которая занимается на государственном уровне поддержкой культуры, стоит под угрозой, и вполне возможно, что этот Фонд прекратит свое существование. И я должен сказать, что как создание такого Фонда в 1965 году было вехой в истории культуры США, так и прекращение существования такой институции тоже будет, безусловно, вехой в истории культуры США.

​Ян Рунов: Соломон, в ваших словах звучит явное сожаление, что этому Фонду угрожает закрытие. Но, может быть, закрытие "Национального совета по делам искусств" явится высвобождением федеральных средств, которые сейчас идут на поддержание большого бюрократического аппарата, и эти средства можно будет передать творческим коллективам в виде тех же грантов, а функции Федерального совета сможет взять на себя, скажем, советник президента по делам культуры и искусства с двумя-тремя помощниками?

Соломон Волков: Если существует культура, то должен существовать также и аппарат, который занимается распространением, пропагандой, который занимается сбором средств в той или иной форме. В России крайне не хватает людей, которые бы умели профессионально заниматься культурой. С одной стороны, в свое время аппараты управления культурой были заполнены абсолютно непрофессиональными людьми, у которых главное было не пропустить чего-нибудь идеологически вредного, а о сборе средств на культуру они совершенно не заботились и не знали, как это делается. И, конечно же, такие люди, которые распоряжались судьбами российской культуры, оказалась совершенно беспомощными в тот момент, когда выяснилось, что надо деньги собирать на функционирование институций культуры. И в этой ситуации, я должен сказать, более профессиональными оказались сами же дирижеры. Такая фигура, как Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра. Это он, в первую очередь, наладил все необходимые международные контакты своего театра и обеспечил выживание коллектива.

Ян Рунов: Соломон, вы привели достаточно аргументов в пользу "Национального совета по делам искусств". Теперь скажите прямо: вы за этот американский эквивалент министерства культуры в его нынешнем виде, за изменение его или за полное его упразднение?

Соломон Волков: Мое мнение: такая институция в США не нужна. Не только потому, что действительно финансовый объем помощи со стороны такого фонда в США все равно невелик, не нужна она потому еще, что в своей теперешней форме эта институция, этот Национальный фонд, главным образом, ориентирован на создание нового искусства. Как мы знаем, экспорт видеопродукции всякого рода, то есть Голливуд, американское телевидение и аудиопродукция, то есть записи поп-музыки, это сфера американского экспорта вообще, это то, за счёт чего Америка обогащается, миллионы людей работают в этой сфере. Эта область американской культуры вообще не нуждается в существовании никакого министерства культуры, она может, если захочет, финансировать сто таких министерств, но не будет этого никогда делать, потому что им никакие государственные препоны совершенно не нужны. Но мы сейчас говорим исключительно о тех сферах американской культуры, которые нуждаются в поддержке финансовой со стороны государства, нуждаются в поддержке финансовой со стороны частного сектора.

Ян Рунов: То есть вы имеете в виду экспериментальные балетные труппы или классические оркестры?

Соломон Волков: На такую поддержку претендует огромное количество самых разных групп, это могут быть национальные лаосские, индейские или любые национальные коллективы. И одной из претензий политиков к этому "Национальному фонду" было то, что он дал существенный грант Ассоциации индейцев, где плетут корзины. И такого рода ассоциации тоже могут получать поддержку со стороны государства и, вполне вероятно, нуждаются в ней. Я как раз ничего такого смешного или противоестественного в этом не нахожу. Почему бы и нет? Почему бы не поддержать такую форму культуры? Это не обязательно элитарная культура, она может быть очень доступной, но это те сферы культуры, которые себя сами не окупают. Но для этого достаточно апелляции к частному сектору, государственное вмешательство здесь никакой пользы, по моему глубокому убеждению, принести не может здесь, в США. Ситуация в Европе и в России, в частности, совершенно другая.

Ян Рунов: Решением Конгресса США существование "Совета по делам искусств" продлено еще на один год, утвержден его бюджет - 98 миллионов долларов, что меньше, чем год назад. На что пойдут эти деньги, на какое искусство и что считать искусством? Вот что думают об этом американцы. Томас Макивли, историк, редактор журнала "Арт-Форум"

Томас Макивли: В Хьюстоне я побывал в Центре печати, во дворе которого на веревке висело белье. Я сразу понял, что это самовыражение художника, предмет искусства. Если бы я увидел это же белье на веревке во дворе частного дома, я бы понял, что это сушится белье. Значит, искусство - это то, что мы сами назовем искусством. Это искусство, если о нем пишут в специальных журналах, выставляют в музеях или покупают коллекционеры. Предметом искусства может быть что угодно, в том числе унитаз, установленный на пьедестале или вставленный в раму. Людям трудно принять, что искусство не может быть для всех, как не для всех молекулярная биология. Вы не можете впервые открыть книгу по микробиологии и сразу все понять. Если какое-то искусство раздражает публику - что ж, пусть раздражает, от этого оно не перестаёт быть искусством.

​Ричард Принс, художник: Для меня искусство - это всегда революция, вызывающая в человеке добрые чувства. Но произведение искусства не должно нравиться всем. Здесь консенсуса быть не может.

Луис Буржуа, художник: Художественное произведение - то, что выполняет терапевтическую роль в жизни самого художника. Мне все равно, что думают люди, я работаю не для публики, публика пусть воспринимает то, что может.

Ян Рунов: А вот мнение Питера Хокстера, конгрессмена-республиканца из Мичигана.

Питер Хокстер: Если люди считают ЭТО искусством – прекрасно, но это не значит, что федеральное правительство должно его субсидировать.