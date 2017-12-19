Власти Таймыра признали проблему с захоронением умерших

Глава Таймыра Сергей Ткаченко подтвердил, что в отдаленных населенных пунктах на полуострове существует проблема с захоронением умерших. Причем возникла она довольно давно и существует не только на Таймыре, но и в других северных регионах.

Власти Таймыра отреагировали на эту проблему после ряда публикаций издания "Сибирь.Реалии". Жители Таймыра рассказали о письме, которое направили в адрес президента России Владимира Путина с просьбой о помощи. У таймырцев нет возможности доставить усопших родственников в Дудинку или Норильск, а судмедэксперты и патологоанатомы есть только там. В командировки в глубинку они сейчас не летают, хотя раньше такая практика была. В итоге люди либо держат умерших в сараях "до лучших времен", либо хоронят их сами – без врачебного заключения и соответствующих документов. А значит, формально их родственники числятся живыми и невозможно получить ни пособие на погребение, ни пенсию по утрате кормильца, ни другие положенные в таких случаях выплаты.

Кроме того, тела покойных, хранящиеся фактически на улице, становятся добычей грызунов. Это и моральная травма для родственников, и угроза для здоровья людей: так как неизвестно, чем именно болел умерший человек.

Как рассказал на пресс-конференции Сергей Ткаченко, в 2017 году в поселках Таймыра умерли 44 человека, из них лишь 19 были доставлены в Дудинку на судмедэкспертизу. "У нас, к сожалению, нет отдельной программы по поселениям, которая бы гарантированно имела финансирование на эту работу", – сказал Ткаченко. По его словам, эта проблема не раз поднималась на совещаниях перед начальниками территориальных отделов. Ситуацию сильно осложняют погодные условия, рассказал глава полуострова.

При этом, сказал он, "первое решение впервые за многие десятилетия" найдено с помощью самих жителей. Они предложили ввести летные часы для транспортировки тел умерших из поселков до места проведения патологоанатомических процедур во время паводка, ледостава и в другие сложные периоды. Соответствующее обращение было направлено губернатору Красноярского края в этом году. С 1 января 2018 года муниципальному району предоставят субвенции на эти цели. Сумма порядка 10 миллионов рублей ориентирована на статистические данные по поселкам. "Теперь мы сможем более оперативно решать вопрос транспортировки тел умерших для проведения судмедэкспертизы в поселках и на дальних оленеводческих стойбищах в тундре", – сказал Сергей Ткаченко.

Будет решаться и вопрос со специальными помещениями для работы судмедэкспертов, штат которых пообещали увеличить. В каждом поселке, сказал глава Таймыра, должны быть оборудованы модульные установки для этих целей. А если такие установки появятся, то тела умерших не обязательно будет каждый раз вывозить из поселков, в определенных ситуациях все можно будет делать на местах.