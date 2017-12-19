Правозащитники: в России штрафуют жертв домашнего насилия

Российские правозащитники осуждают закон, который требует от жены выплачивать штраф за домашнее насилие со стороны супруга, если они делят банковский счет. Об этом во вторник пишет британская газета The Guardian.

Марина Писклакова-Паркер, глава Центра Анна, неправительственной организации, которая оказывает поддержку жертвам домашнего насилия, сказала The Guardian, что женщины "должны платить штраф как виновные, если мужчина не может заплатить". Писклакова-Паркер сказала, что она работала с женщиной в приюте, которая получила судебное извещение с требованием выплатить штраф за злоупотребления ее мужа, потому что средства поступают с общего банковского счета.

Она сказала, что условия для женщин, которые подвергались домашнему насилию, значительно ухудшились с тех пор, как были приняты поправки​ в российское законодательство, декриминализировали некоторые формы бытового насилия. В частности, не связанное с риском для здоровья насилие в отношении супруга или детей было переведено в разряд административных правонарушений – раньше оно наказывалось лишением свободы сроком до двух лет, а теперь в качестве наказания может быть назначен штраф до 30 тысяч рублей.

Угроза выплаты штрафов, по мнению правозащитников, препятствует тому, чтобы пострадавшие от насилия обращались в полицию. "Официальная статистика демонстрирует сокращение числа случаев домашнего насилия, но речь, скорее, идет о том, что жертвы сообщают в полицию о меньшем числе случаев, чем раньше. Поправки дали понять женщинам, что бесполезно искать помощь", – сказала Писклакова-Паркер.

По данным domesticviolence.ru, более 16 миллионов женщин в России за год переживают насилие в семье, но только 10 процентов из них обращаются в полицию.