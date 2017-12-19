Приговор бывшему генералу МВД Сугробову сокращен в два раза

Верховный суд России сократил наказание для бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова. Судебная коллегия смягчила приговор с 22 до 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В апреле 2017 года Сугробов был приговорен к 22 годам лишения свободы. Он обвинялся в создании преступного сообщества и превышении полномочий.

Бывший генерал МВД был арестован в мае 2014 года. По версии следователей, Сугробов совместно с группой своих подчиненных занимался фальсификацией оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники антикоррупционного управления МВД якобы привлекали людей к уголовной ответственности за взятки, мошенничество и подкупы, которых те не совершали.

По данным прокуратуры, всего от действий Сугробова и его подчиненных пострадало 29 человек, 18 из которых долгое время содержались под стражей или домашним арестом.

Всего по данному делу были осуждены восемь человек. Расследование в отношении заместителя Сугробова Бориса Колесникова было прекращено в связи с его гибелью – он выпал из окна здания Следственного комитета. В ведомстве считают, что это могло быть самоубийство.