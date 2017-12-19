Советник Трампа призывает противостоять поведению России

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Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что западным странам необходимо противостоять "дестабилизирующему поведению" России. По его словам, Москва ведет "очень сложную кампанию", чтобы подорвать свободные и открытые общества.
В интервью Би-би-си, которое было опубликовано 19 декабря, Макмастер также заявил, что предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году было "безусловно" угрозой национальной безопасности.
Герберт Макмастер считает, что в ходе избирательной кампании в 2016 году целью российского вмешательства были обе стороны политического ландшафта США. По его словам, Россия может поддерживать как левые, так и правые силы для создания напряженности.
Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная накануне днем, обозначила Россию и Китай как силы, соперничающие с США, и стремящиеся "бросить вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание".
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