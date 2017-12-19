Советник Трампа призывает противостоять поведению России

Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что западным странам необходимо противостоять "дестабилизирующему поведению" России. По его словам, Москва ведет "очень сложную кампанию", чтобы подорвать свободные и открытые общества.

В интервью Би-би-си, которое было опубликовано 19 декабря, Макмастер также заявил, что предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году было "безусловно" угрозой национальной безопасности.

Герберт Макмастер считает, что в ходе избирательной кампании в 2016 году целью российского вмешательства были обе стороны политического ландшафта США. По его словам, Россия может поддерживать как левые, так и правые силы для создания напряженности.

Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная накануне днем, обозначила Россию и Китай как силы, соперничающие с США, и стремящиеся "бросить вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание".