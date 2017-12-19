Ходорковский призвал Памфилову не регистрировать кандидатуру Путина

Журналист Олег Кашин опубликовал в Фейсбуке письмо Михаила Ходорковского, обращённое к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС и бывший политзаключённый, отбывший в колонии десятилетный срок по приговору российского суда, просит главу Центризбиркома не регистрировать Владимира Путина в связи с тем, что, как пишет Ходорковский, Путин нарушает требования Конституции. Так, автор письма, отмечает в связи с "рокировкой" 2008 года между Дмитрием Медведевым и Путиным, что "обе стороны заранее договорились о временной формальной уступке должности президента при сохранении фактических полномочий и разменяли между собой высшие государственные должности. Они никогдда этого не скрывали и не стеснялись говорить об этом публично", говорится в письме Ходорковского. По словам автора, эта рокировка "является грубейшим злоупотреблением конституционным правом в форме обхода закона".

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Михаил Ходорковский называет предстоящее решение Эллы Памфиловой "судьбоносным, от которого во многом зависит выбор пути, по которому пойдёт российская история".

Письмо, опубликованное Олегом Кашиным подписано: "Гражданин РФ Михаил Ходорковский" и датировано 8 декабря 2017 года.