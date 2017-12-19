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Ходорковский призвал Памфилову не регистрировать кандидатуру Путина

Михаил Ходорковский

Журналист Олег Кашин опубликовал в Фейсбуке письмо Михаила Ходорковского, обращённое к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС и бывший политзаключённый, отбывший в колонии десятилетный срок по приговору российского суда, просит главу Центризбиркома не регистрировать Владимира Путина в связи с тем, что, как пишет Ходорковский, Путин нарушает требования Конституции. Так, автор письма, отмечает в связи с "рокировкой" 2008 года между Дмитрием Медведевым и Путиным, что "обе стороны заранее договорились о временной формальной уступке должности президента при сохранении фактических полномочий и разменяли между собой высшие государственные должности. Они никогдда этого не скрывали и не стеснялись говорить об этом публично", говорится в письме Ходорковского. По словам автора, эта рокировка "является грубейшим злоупотреблением конституционным правом в форме обхода закона".

Письмо Михаила Ходорковского Элле Памфиловой, фрагмент. Декабрь
Письмо Михаила Ходорковского Элле Памфиловой, фрагмент. Декабрь

Михаил Ходорковский называет предстоящее решение Эллы Памфиловой "судьбоносным, от которого во многом зависит выбор пути, по которому пойдёт российская история".

Письмо, опубликованное Олегом Кашиным подписано: "Гражданин РФ Михаил Ходорковский" и датировано 8 декабря 2017 года.

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