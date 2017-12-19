Западные наблюдатели отмечают обострение ситуации на востоке Украины

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Ертурул Апакан выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины. Как сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава миссии призвал стороны конфликта "к сдержанности и полному соблюдению режима прекращения огня".

По словам Ертурула Апакана, количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, который не фиксировался с февраля этого года 2017 года. За период с 11 по 17 декабря, по предварительным данным, наблюдатели ОБСЕ зафиксировала почти 16 тысяч нарушений прекращения огня, что на 35 процентов больше, чем за предыдущую неделю.

Накануне незаконные вооружённые формирования обстреляли поселок Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области. Среди десятков разрушенных зданий – учебные и медицинские учреждения.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отметил, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как того требует Кремль, только затянет конфликт в Донбассе. Об этом Волкер сказал, выступая в аналитическом центре "Атлантический совет" (Atlantic Cousil), сообщило агентство УНИАН. 2017-й год отмечен наибольшим уровнем насилия в конфликте с момента его начала", считает Волкер.