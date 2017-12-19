В годовщину теракта в Берлине Меркель встретилась с родными жертв

Во вторник, 19 декабря, Германия вспоминает жертв теракта, совершённого год назад на рождественском базаре в Берлине. Жертвами террориста за рулём тяжёлого грузового автомобиля стали 12 человек, более 70 получили ранения.

Накануне первой годовщины теракта канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с пострадавшими и родственниками погибших на Брайтшайдплац. Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил ранее, что цель встречи – выслушать друг друга. Другие подробности не сообщаются.

В начале декабря родственники и близкие жертв теракта пожаловались в открытом письме на отсутствие сочувствия со стороны политиков и на поведение властей, в частности на то, что за 12 месяцев Меркель ни разу лично не встречалась с ними. По словам Зайберта, приглашение в ведомство федерального канцлера, однако, было разослано задолго до публикации послания с этой критикой. "Мне известно, что некоторые ждали подобной встречи гораздо раньше", - призналась и Ангела Меркель незадолго до начала приема. Об этом сообщила "Немецкая волна".