В США конгрессмены приняли проект налоговой реформы

Палата представителей Конгресса США 19 декабря приняла большинством голосов налоговую реформу. Американская пресса называет это голосование первой крупной законодательной победой Республиканской партии при президенте Дональде Трампе. За законопроект проголосовали 227 конгрессменов, против – 203.

Голосование в Сенате будет проводиться в ближайшие часы – во вторник вечером или сруду утром (по времени Восточного побережья США). Голосованию предшествуют 10-часовые дебаты.

Республиканцы настаивают на том, что пакет налоговых сокращений для корпораций, малого бизнеса и физических лиц будет способствовать росту экономики. Проведение реформы может оказаться важнейшим шагом к сохранению большинства в Палате представителей и Сенате по результатам промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

