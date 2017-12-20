Суд в Вене принял решение не экстрадировать олигарха Фирташа

Суд в Вене принял решение не выдавать украинского олигарха Дмитрия Фирташа Испании, заявив, что Мадрид не предоставил достаточных доказательств, связывающих Фирташа с предполагаемыми преступлениями.

19 декабря Высший региональный суд Вены принял свое решение, сославшись на недостаточную документацию, связывающую Фирташа с предполагаемым отмыванием денег и организованной преступностью.

США требуют выдачи 52-летнего миллиардера. В Соединенных Штатах ему предъявлено обвинение в попытке выплатить взятки в размере 18,5 миллионов долларов, чтобы выиграть права на ведение добычи в Индии.

Фирташ отрицает все обвинения и говорит, что они политически мотивированы и направлены на ограничение его политического влияния в Украине. Фирташ был основным спонсором бывшего президента Украины Виктора Януковича, который поддерживался Россией, до его свержения в феврале 2014 года. После массовых протестов, которые завершили правление Януковича, Фирташ бежал в Россию, а затем отправился в Австрию, где был арестован в 2014 году по ордеру США.

Он был освобожден после внесения залога в размере 125 миллионов евро (144 миллиона долларов США), но ему было приказано не покидать Австрию. Фирташ является основателем консорциума, занимающегося производством удобрений, титана и газа, и является основным акционером одного из самых влиятельных телевизионных каналов Украины.