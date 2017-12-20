Мэр Томска объяснил частые запреты митингов оппозиции в центре города

Мэр Томска Иван Кляйн заявил, что оппозиционерам отказывают в проведении мероприятий в городе на законных основаниях. Он отметил, что лично запретил бы таким политикам как Алексей Навальный и Ксения Собчак ездить по стране. Об этом сообщает портал vtomske.ru.

По словам мэра, Навальный не должен заявляться на выборы, поскольку у него есть судимость, а лозунг Собчак "я против всех" "не конструктивный". При этом он уточнил, что в Томске отказывают в проведении мероприятий не только оппозиционерам, но и НОДу (Национально-освободительному движению). "Я, как человек, вообще бы запретил им ездить по стране", — заявил Кляйн.

Накануне стало известно, что депутаты гордумы Томска намерены запретить любые публичные акции в центре города. Законопроект об этом запланировано внести на рассмотрение думы области в начале 2018 года.

Ранее сообщалось, что чиновники мэрии Томска отказали волонтерам местного штаба Алексея Навального в проведении митингов и установке агитационных кубов на 53 городских площадках. Инициативной группе жителей Томска чиновники мэрии не разрешили проводить "антикоррупционный пикет в поддержку Владимира Путина".