У здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

В Москве у здания Федеральной службы безопасности задержана участница Pussy Riot Мария Алехина, которая пыталась вывесить баннер с надписью "С днем рождения, палачи".

Активистка рассказала правозащитному порталу "Медиазона", что вместе с ней задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев. Их доставили в Мещанский отдел полиции. О предъявленных обвинениях пока не сообщается.

Акция была приурочена ко дню работников органов безопасности и столетию спецслужбы.