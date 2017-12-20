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У здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Мария Алехина

В Москве у здания Федеральной службы безопасности задержана участница Pussy Riot Мария Алехина, которая пыталась вывесить баннер с надписью "С днем рождения, палачи".

Активистка рассказала правозащитному порталу "Медиазона", что вместе с ней задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев. Их доставили в Мещанский отдел полиции. О предъявленных обвинениях пока не сообщается.

Акция была приурочена ко дню работников органов безопасности и столетию спецслужбы.

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