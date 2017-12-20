Власти Приангарья отдали дома переселенцев мертвецам

Мэрии двух городов в Иркутской области – Усть-Уды и Усть-Кута – Госфинконтроль уличил в передаче квартир по программе переселения из аварийного жилья жителям, которые уже умерли. Об этом сообщает портал "Сибирь.Реалии" со ссылкой на службу государственного финансового контроля Приангарья.

Выяснилось, что в Усть-Куте с мертвецами заключили два договора социального найма и еще несколько квартир для переселенцев стоимостью 42 миллиона рублей передали "иным лицам". В Усть-Уде власти города предоставили 12 домов стоимостью 12 миллионов рублей "гражданам, у которых отсутствовало право проживания в аварийном жилье в качестве собственника или по договору соцнайма", то есть арендаторам аварийного жилья.

В итоге служба госконтроля проверила по поручению иркутского губернатора свыше 10 муниципалитетов области. Кроме упомянутых городов, проверки, по словам главы службы госфинконтроля Людмилы Богданович, прошли в Черемхово и Шелехово, Нижнеудинске и Тайшете, Киренске и поселке Магистральный.

Служба отправила муниципалитетам предписания и представления, главы городов пообещали устранить допущенные нарушения. Итоги проверок служба намерена передать в прокуратуру Иркутской области.