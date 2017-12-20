Омбудсмен: в Приангарье областной суд разрешил нарушать Конституцию

Иркутский областной суд разрешил не соблюдать Конституцию России и нарушать права граждан. Об этом порталу "Сибирь.Реалии " заявил Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин, комментируя решение облсуда, который 19 декабря рассматривал его жалобу о приостановлении деятельности Изолятора временного содержания в поселке Залари.

Лукин требовал приостановить работу изолятора, так как там массово нарушаются права человека. Камеры учреждения не отвечают установленным требованиям, нарушаются также требования пожарной безопасности. По его словам, условия в изоляторе в Заларях "пыточные" и "бесчеловечные". Они не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, так как в них нет канализации, водопровода, окон и вентиляции, рассказал правозащитник.

По словам Лукина, ни правоохранительные органы, ни прокуратура действенных мер не принимали, поэтому он был вынужден обратиться в суд. Он добавил, что Европейский суд по правам человека подобные нарушения квалифицирует как жестокое и бесчеловечное обращение.

Заларинский районный суд, рассмотрев жалобу омбудсмена, признал, что деятельность изолятора временного содержания не соответствует Конституции России, а также Федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и нарушает права содержащихся в нём лиц. Но приостанавливать деятельность изолятора не стал.

По словам Лукина, ответчики - упраление МВД России по Иркутской области и МО МВД России "Заларинский" - в свое оправдание говорили, что МВД России не выделяет средства на строительство нового изолятора, а привести в надлежащее состояние старое помещение невозможно.

Лукин обжаловал решение Заларинского суда. Но Иркутский областной суд не удовлетворил его жалобу. Омбудсмен пришел к выводу, что фактически этим решением признана необязательность норм Конституции Российской Федерации.

У Уполномоченного по правам человека есть право подать кассационную жалобу. Лукин планировал воспользоваться, но сегодня депутаты Законодательного Собрания Приангарья назначили нового омбудсмена. Им стал Виктор Игнатенко. Он пообещал не оставлять без внимания ситуацию с изолятором, однако документы по этому делу еще не изучил.