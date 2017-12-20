"Никому не приятно сознавать себя палачом"

В Москве в среду днем была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина. У здания Федеральной службы безопасности на Лубянке, которая развернула баннер с надписью "С днем рождения, палачи". Сейчас она находится в ОВД "Мещанский". По ее словам, акция приурочена ко Дню работников органов безопасности и столетию спецслужб.

Помимо Марии Алехиной, были задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев. Еще одна активистка Ольга Борисова, которая также принимала участие в акции, на свободе. Как она уточнила в интервью Медиазоне, она успела спуститься по ступенькам, и сотрудники полиции ее не заметили.

Все задержанные сейчас находятся в ОВД "Мещанский". О предъявленных обвинениях пока не известно. По информации координатора "Открытой России" Полины Немировской, двум фотографам "вроде ничего не шьют, по Машиному протоколу есть вопросы". По словам Марии Алехиной, к ним пытается попасть адвокат.

Подробности о задержании и о том, что происходит в ОВД "Мещанский" Мария Алехина рассказала Радио Свобода:

Сейчас, несмотря на то, что лицо системы, может, стало несколько другим, смысл остался тем же

– Мы решили сегодня вышли к зданию ФСБ и поздравить чекистов, поскольку как все знают, 20 декабря считается их праздником. Написали на плакате: "С днем рождения, палачи", так как всем известно, что организация ФСБ берет свое начало от такого человека как Дзержинский, который являлся одним из главных палачей. И сейчас, несмотря на то, что лицо системы, может, стало несколько другим, смысл остался тем же. Меня задержали, отвели в приемную ФСБ, где у нас состоялся непродолжительный разговор с ФСБшниками. После этого нас увезли в ОВД "Мещанский", здесь мы сейчас сидим.

– С какой формулировкой вас задержали? Это был одиночный пикет?

– Формулировки не было. У меня был один разговор, который я даже записала, достаточно смешной с ФСБшником в приемной. У нас на плакате было написано "С днем рождения, палачи!". Он спрашивает меня: "У вас что, родственников репрессировали?". Я говорю: "Нет, не только родственников. Я сама сидела". Он спрашивает, за что. Я говорю: "За песню "Богородица, Путина прогони" в ХХС". Он говорит: "Ой, а вы что теперь с Pussy Riot?" Я говорю: "Ну да, я с Pussy Riot". Он говорит: "А, ну тогда это пожизненно". Мне кажется, они сильно нервничали и ожидали друг от друга, что нас надо было задержать раньше и вообще этого не допустить. У них была небольшая паника. Но в целом, я думаю, что ни одному человеку неприятно было бы сознавать себя палачом. И кто бы какую форму не носил, человеческое в нас есть, и мне кажется, ФСБ в данном случае не исключение. Но в данном случае речь идет о системе, такой, как она сейчас есть, потому что это прямое наследие КГБ. Мы просто лишний раз им об этом напомнили.

У них была небольшая паника. Я думаю, что ни одному человеку неприятно было бы сознавать себя палачом.

​– Насколько я видела, помимо вас на этой акции были еще люди. У вас есть объяснение, почему задержали именно вас?

– Чудеса. Как я могу объяснить, я же сама себя не задерживала. Со мной на акйции держала плакат Оля Борисова, моя подруга, тоже участница Pussy Riot (Прим. РС – Борисову не задержали).

– Что сейчас происходит в Мещанском ОВД?

– Я собираюсь пойти покурить.

– А полицейские предъявляют вам какие-то обвинения?

– Пока они находятся на стадии заполнения бумаг. Но сейчас к нам должен подойти адвокат, и надеюсь, что-то прояснится. Просто он достаточно долго сюда пытается попасть, у него пока не очень выходит. Но я думаю, все будет хорошо, – надеется Мария Алехина.

Ровно 100 лет назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Преемницами этого ведомства являются как сформированные в Советском Союзе НКВД и КГБ, так и действующая в современной России Федеральная служба безопасности.

На советские спецслужбы возлагается ответственность за гибель сотен тысяч человек в годы Красного террора и сталинских репрессий, а также за преследования инакомыслящих в СССР. В современной России гражданские активисты и представители оппозиции неоднократно обвиняли ФСБ в давлении на противников действующей власти.