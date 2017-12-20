В Чечне вышел на свободу политзаключенный Руслан Кутаев

В Чечне вышел на свободу президент Ассамблеи народов Кавказа, политзаключенный Руслан Кутаев, осужденный на четыре года колонии по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

Кутаев был арестован в селе Гехи 20 февраля 2014 года, через два дня после того, как он выступил с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова на конференции "Депортация чеченского народа". В 2012 году Кадыров перенес День памяти и скорби, который отмечался в республике 23 февраля, на 10 мая – дату смерти своего отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. С тех пор в Чечне не проводятся официальные памятные мероприятия по жертвам сталинской депортации.

В апреле 2015 года Кутаев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, заявив, что дело в отношении него сфабриковано. Он также жаловался на пытки в ходе следствия, которые проводились в присутствии руководителя аппарата Рамзана Кадырова и замглавы МВД Чечни. По словам Кутаева, пытки продолжались несколько часов, и в итоге он сознался в хранении наркотиков.

Правозащитники считают дело Руслана Кутаева политически мотивированным. В 2014 году "Мемориал" признал его политзаключенным.