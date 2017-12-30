От крыс до "путинбургера"

"Фейковых новостей" – или, по меньше мере, нескончаемых разговоров о них – в 2017 году было так много, что словарь английского языка "Коллинз" назвал их словом года, сопроводив следующим определением: "фальшивая, часто сенсационная информация, маскирующаяся под новостную журналистику". "Фейковые новости" никуда не делись и из российского информационного пространства, причем нередко официальные лица, журналисты и широкая публика считали их вполне заслуживающими доверия, будь то рассказ о том, что Запад добивается распада России или что в нью-йоркском ресторане подают особый бургер в честь дня рождения Путина. Западные государства несколько раз обвиняли Россию в использовании "фейковых новостей" и дезинформации для достижения своих внешнеполитических целей. В Москве эти обвинения регулярно опровергают, так же как и попытки повлиять с помощью потока фейков на американскую президентскую кампанию 2016 года. Некоторые "фейковые новости" родились за пределами России, однако распространялись подконтрольным государству российским телевидением и частными медиаорганизациями, а в отдельных случаях – и официальными лицами. Давайте вспомним лучшие фейки и прочие образцы сомнительной журналистики, попавшие в СМИ в 2017 году.

​"Развалить Россию" В августе сайт, имитирующий дизайн газеты "Гардиан", опубликовал статью с фальшивыми признаниями бывшего руководителя британской разведки о том, что Запад якобы планировал развалить российское государство. На ломаном английском бывший глава МИ-6 Джон Скарлетт рассказывал, как Британия и США рассчитывали использовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и "фиктивную войну России и Украины", чтобы добиться "распада России". "Должен признать, что грузинская и крымская войны, которые составляли американские и британские стратегические планы последних лет по развалу России, закончились провалом", – цитировал Скарлетта сфабрикованный материал. Подделку быстро разоблачили, в том числе благодаря расследованию BuzzFeed, а в "Гардиан" произошедшее назвали "фейковой историей, опубликованной на фейковом сайте, маскирующемся под "Гардиан". Несмотря на это, публикацию заметили крупные российские медиа, в том числе федеральный канал РЕН-ТВ. Через несколько дней ведущий политического ток-шоу на российском телевидении Владимир Соловьев сослался на статью в своей программе, хотя и с оговоркой, что некоторые считают ее фальшивкой.

​"Путинбургер" 7 октября, когда Владимиру Путину исполнилось 65 лет, на российском телевидении и в лентах новостей появились сообщения о том, что в нью-йоркском ресторане подают бургер с пятью котлетами, названный в честь российского президента. Репортажи основывались на видеосюжете новостного агентства RUPTLY, которое принадлежит финансируемому российским правительством телеканалу Russia Today. В интервью RUPTLY сотрудница ресторана заведения Lucy's Cantina Royale рассказывает, что бургер весит 1952 грамма, что соответствует году рождения Путина. На кадрах видно, что в меню вложена реклама специального предложения с изображением Путина. "Поздравляют российского президента не только иностранные лидеры, но и простые граждане, причем весьма оригинальными способами", – предваряет сюжет о бургере ведущий канала "Россия-24". Российский журналист Алексей Ковалев, регулярно разоблачающий фейки в российских медиа, решил позвонить в ресторан Lucy's Cantina Royale. Там отвергли причастность к этой акции, заявив, что "сотрудники, ответственные за подделку, отстранены от работы на время расследования". Сотрудница ресторана заявила, что история с "путинбургером" была ее инициативой и что ее уже уволили. По некоторым данным, официантка, давшая интервью RUPTLY, также была уволена. RUPTLY впоследствии удалил видеосюжет, указав, что "он не соответствует редакционным стандартам". Ковалев уже не раз обвинял государственные российские медиа в фабрикации или передергивании новостей из-за рубежа для целей кремлевской пропаганды. "Путинбургер" был особенно вопиющим примером виртуальной реальности", – заявил он в беседе с корреспондентом Радио Свобода.

​Нобелевский лауреат Алексиевич "умерла" В мае в фальшивом твиттер-аккаунте министра культуры Франции Франсуаз Ниссен появилось сообщение о смерти белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Ниссен ранее возглавляла издательский дом Actes Sud, в котором выходили французские переводы Алексиевич, поэтому изначально сообщение о ее смерти было принято за чистую монету. Различные российские медиа – в том числе государственные "Российская газета" и агентство РИА Новости – оперативно распространили эту новость. Появилась она и на сайте телеканала "Настоящее время", являющегося совместным проектом Радио Свободная Европа/Радио Свобода и "Голоса Америки". Европейские медиа также цитировали это сообщение – например, газета "Фигаро" и португальское издание "Диариу ди нотисиаш". Новость оказалась фальшивой. "Кому-то не терпится", – отметила находившаяся в тот момент в Сеуле 69-летняя Алексиевич в беседе с корреспондентом белорусской службы Радио Свобода. Вскоре после появления сообщения в твиттере ответственность за него взял итальянский журналист Томмазо Дебендетти, который ранее публиковал поддельные интервью с известными писателями.

​"Свидетель" катастрофы MH17 6 октября на официальном сайте телеканала российского Министерства обороны "Звезда" появилось заявление якобы бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины Юрия Батурина. В нем утверждалось, что украинские военные перебазировали ЗРК "Бук" в район, откуда потом был сбит рейс MH17 компании Malaysia Airlines. В результате катастрофы, произошедшей в июле 2014 года, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Из материала "Звезды" следовало, что выстрел был произведен украинской стороной, хотя прямо это не утверждалось. Указанное Батуриным место запуска совпадает с тем, которое называлось российским оружейным концерном "Алмаз-Антей": возле деревни Зарощенское. Российское правительство и связанные с ним структуры и ранее выдвигали различные, ничем не подтвержденные гипотезы о крушении рейса MH17, например о том, что он был сбит украинским истребителем. По данным международного расследования самолет был сбит из ЗРК "Бук" российского производства с территории, подконтрольной сепаратистам возле деревни Снежное. Совет по безопасности Нидерландов и возглавляемая Нидерландами Объединенная следственная группа отвергли гипотезу о запуске из Зарощенского, ссылаясь на данные криминалистических экспертиз, показания свидетелей и перехваченные телефонные переговоры сепаратистов. "Бук" был тайно доставлен из России, а после выстрела вывезен обратно, установило следствие. Москву обвиняли в попытках дезориентировать следователей, чтобы отвести подозрения от себя и сепаратистов. Материал телеканала "Звезда" был растиражирован различными российскими медиа, в том числе агентством ТАСС и государственными телеканалами. При этом никаких других свидетельств, кроме "заявления бывшего украинского военного", предоставлено не было. Меньше чем через сутки этот фейк без объяснения причин был удален с сайта "Звезды". В начале декабря рассказ Батурина снова появился на сайте телеканала в виде интервью. Представитель "Звезды" рассказал сайту "Медуза", что оригинальный материал был удален для более тщательной переработки. Как и в оригинальной истории, "Звезда" и Батурин дают понять, что рейс MH17 был сбит украинским "Буком", однако отмечается, что бывший украинский военный не мог наблюдать сам запуск, поскольку, по его собственным словам, находился в этот момент в Харькове. Украинские военные подтвердили "Медузе", что Батурин служил в ВВС Украины, однако уволился в 2016 году "по семейным обстоятельствам".

​Сирийские (видео) игры В ноябре российское Министерство обороны обвинило США в сотрудничестве с боевиками ИГИЛ: Вашингтон якобы обеспечивал прикрытие экстремистам, пока российские и сирийские правительственные войска занимаются их уничтожением. Эти резкие заявления прозвучали вскоре после появления скандального репортажа Би-би-си о том, что войска коалиции при поддержке США заключили сделку с сотнями боевиков ИГИЛ, позволив им выйти из осажденной Ракки. (Коалиция не подтвердила факт сделки, однако признала, что боевики ИГИЛ покинули город в сопровождении гражданских лиц.) Опубликованные в Твиттере и Фейсбуке заявления российских военных также содержали фотографии, которые "неоспоримо подтверждают обеспечение Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ". Изображения якобы показывали конвой ИГИЛ, направляющийся к сирийско-иракской границе. Журналистам и блогерам не потребовалось много времени, чтобы найти источник одной из картинок: оказалось, что она взята из рекламного ролика видеоигры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

Другие изображения были взяты из видеоматериалов, опубликованных министерством обороны Ирака в 2016 году. Как установили журналисты, они касались военных операций против ИГИЛ в Фаллудже. "Фейковые картинки" вызвали волну насмешек в соцсетях. Блогеры публиковали скриншоты из видеоигр, которые также могли бы проиллюстрировать исход боевиков, – например, из популярной в 80-е игры Frogger о лягушонке, пытающемся перебежать оживленное шоссе. Российские военные удалили изображения, взамен опубликовав другие "неоспоримые подтверждения". Министерство признало, что изначальные изображения были подделкой, и возложило ответственность за их публикацию "на гражданского сотрудника", в отношении которого "начата проверка".

​Бен Ладен в Белом доме Использование кадра из видеоигры в качестве документальной фотографии – не единственный пример того, как российские официальные лица прибегали к подделкам в 2017 году. Известная своими неоднозначными заявлениями Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, выступая в политическом ток-шоу на государственном телевидении в ноябре, сказала, что бывший глава "Аль-Каиды" Усама бен Ладен однажды посещал Белый дом. Захарова упомянула об этом во время дискуссии о лоббизме в США и расследовании возможного вмешательства России в американские президентские выборы, а также возможного сговора сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой. "Вспомните это фантастические, феерические фотографии, как в Белом доме принимали бен Ладена. Это же классический лоббизм в самом настоящем смысле слова", – заявила Захарова.

Бен Ладен, убитый в 2011 году в ходе спецоперации США в Пакистане, никогда не посещал Белый дом. Захарова не уточнила, о каких фотографиях она говорит, однако в российских медиа высказывалось предположение, что она имеет в виду фотоколлаж, изображающий, как госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава "Аль-Каиды" жмут друг другу руки.

Эта подделка гуляет по интернету уже много лет. Голова бен Ладена вставлена в фотографию с музыкантом Шубхашишом Мукхерджи во время его встречи с Клинтон в мае 2004 года. На сайте резко консервативного российского телеканала "Царьград ТВ" слова Захаровой цитируются без указания того, что бен Ладен никогда не был в Белом доме. Несколько дней спустя Захарова уточнила в фейсбуке, что что посещал Белый дом "не лично бен Ладен, а его коллеги, соратники, так сказать". Она также сказала, что ее любимая фотография – "президент США Рональд Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов" [авторская орфография сохранена]. К посту приложена фотография встречи Рейгана с лидерами афганского сопротивления, на которой обсуждалась борьба с вторгнувшимися в страну советскими войсками. США спонсировали моджахедов, а также бен Ладена и других арабских военных лидеров, подобным же образом поступила и советская сторона. Данная фотография была снята в феврале 1983 года, то есть за девять лет до основания "Талибана".