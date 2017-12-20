МОК опубликовал требования к форме российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальные требования к форме российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

В числе этих требований запрет использования государственного герба. При создании формы разрешено использовать не более двух цветов национального флага. Вместо названия страны на экипировке должна быть надпись "Олимпийский спортсмен из России", размер этих слов должен быть одинаковым. МОК опубликовал пример такой эмблемы:

В МОК отметили, что на экипировке российских спортсменов не должно быть каких-либо "элементов национальной самоидентификации". Ранее дисквалифицированный за употребление допинга бобслеист Алексей Воевода предлагал российскими спортсменам выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под цветами георгиевской ленточки.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от Олимпиады-2018. В МОК сочли доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль не будет препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде-2018 без государственных символов. По словам Путина, российские власти "сами дали повод" для решения о дисквалификации сборной страны.