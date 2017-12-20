Суд освободил инженера, осуждённого за сбор секретной информации

Верховный суд России освободил из-под стражи инженера Виктора Рыжанова, осуждённого за сбор сведений о передвижениях российских пограничников на границе с Украиной.

По версии следствия, житель Брянской области Рыжанов узнавал у своего знакомого пограничника графики российских патрулей, чтобы нелегально ввозить товары с территории Украины. В октябре Рыжанова приговорили к трём годам колонии. 20 декабря Верховный суд заменил наказание условным сроком.

Пограничник Владимир Корниенко, якобы сообщавший секретные сведения Рыжанову, приговорён к полутора годам лишения свободы по обвинению в передаче государственной тайны.