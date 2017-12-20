МИ-6: сбивший "Боинг" в Донбассе "Бук" привезли российские военные

Ракетная установка "Бук", из которой в июле 2014 года под Донецком был сбит "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, была доставлена на Украину и впоследствии вывезена с территории этой страны российскими военными. Об этом в ежегодном докладе сообщает комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании со ссылкой на разведывательную службу МИ-6.

В частности, в докладе приводится цитата из документов МИ-6 от 2016 года. В ней говорится, что "Бук", "без всяких сомнений", доставили на Украину и затем вывезли именно российские военные.

Расследователи из группы Bellingcat обращают внимание, что впервые представители спецслужб в официальных документах напрямую обвиняют военнослужащих российской армии в доставке ракетной установки на Украину. В документах, публикуемых ранее, обычно упоминалось, что "Бук" доставили "с территории России" или "с территории, подконтрольной сепаратистам".

"Боинг-777" Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что "Бук", из которого сбили самолет, был привезен из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Официально пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные.

В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной". Причастность к гибели лайнера Москва также отрицает.