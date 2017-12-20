СБУ задержала "агента российских спецслужб" в правительстве страны

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сотрудника секретариата правительства страны, который, как утверждают в ведомстве, занимался шпионажем в интересах российских спецслужб.

Имя задержанного чиновника в СБУ не назвали, однако отметили, что он якобы был завербован во время одной из длительных командировок и собирал некую "инсайдерскую информацию" о деятельности правительственных структур Украины.

"Он [задержанный – прим.] очень ответственно, тщательно и творчески работал на российские спецслужбы", – заявил начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петрова.