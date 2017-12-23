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С христианской точки зрения

От Вифлеема до Назарета

Православный Владимир Ерохин и католик Кирилл Горбунов: почему христиан так тянет туда, где родился Христос?

Почему христиан так тянет туда, где родился Христос, если Христос - всюду? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с православным Владимиром Ерохиным и католическом священником Кириллом Горбуновым.

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