От Вифлеема до Назарета

Православный Владимир Ерохин и католик Кирилл Горбунов: почему христиан так тянет туда, где родился Христос?
Почему христиан так тянет туда, где родился Христос, если Христос - всюду? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с православным Владимиром Ерохиным и католическом священником Кириллом Горбуновым.
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