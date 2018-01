Can: радиодружелюбная сторона

Хедлайнер пятидесятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – немецкая группа Can (CAN), одна из любимых рок-групп всех времен и народов ​рок-критика Артемия Троицкого. Истоки этой любви просты: участники Can оставили яркий след в истории, и их влияние на развитие рок-музыки ощутимо до сих пор.

Эти знаменитые немцы из города Кельна собрались вместе в 1968 году, трое из них имели музыкальное образование, причем учились не у кого-нибудь, а у самого патриарха немецкого музыкального авангарда Карлхайнца Штокхаузена. Состав группы заслуживает того, чтобы его назвать, это четыре основных музыканта: Хольгер Шукай на бас-гитаре и электронных приспособлениях, Ирмин Шмидт на клавишных, Михаэль Кароли на гитаре, Яки Либецайт на барабанах. Яки – единственный без академической подготовки; пришел из джаза. С основным составом Can выступали разные вокалисты.

Недавно вышел альбом-сборник под названием The Singles, это собрание всех синглов, которые выходили когда-либо у группы Can, хотя группа эта очевидно альбомная, а не хитовая. Знакомство с этим альбомом представляет светлую и радиодружелюбную сторону творчества этой очень непростой группы. Начнем с песни She Brings The Rain, она вошла во второй альбом группы, Soundtracks, запись 1969 года, поет самый первый вокалист Can, американец, кстати говоря, скульптор по образованию, по имени Малкольм Муни.

В 1970 году Малкольм Муни из группы ушел, и к ней присоединился японский вокалист Дамо Судзуки. Отыскала его группа в городе Мюнхен, где он подвизался в качестве уличного музыканта. Судзуки так понравился участникам Can своей непохожестью и необузданностью, что они его пригласили к себе в состав. C Дамо Судзуки были записаны, наверное, самые знаменитые классические альбомы Can – в частности, альбом Ege Bamyasi 1972 года, где можно отыскать песню Vitamin C, записанную годом раньше; запевает Дамо Судзуки.

Что можно сказать об уникальности и вообще о стиле группы Can? Сами они называли свой стиль "мгновенными композициями". Это означает, что, с одной стороны, в этой музыке очень много импровизации, с другой стороны, импровизации четко сложены и подлажены одна под другую. Основной музыкальный прием при звукозаписи у Can – редактирование коллективных импровизаций. Музыканты собирались вместе, начинали что-то играть на заданную тему, работали иногда в течение нескольких часов и потом, скажем, из четырех, а иногда из шести часов записи составляли одну законченную вещь. Самые известные их сочинения в таком стиле – длинные пьесы, которые длятся по 20 и больше минут. Но у нас тут все-таки радиоформат, поэтому мы занимаемся песнями покороче, и для этого сборник синглов как раз лучше всего подходит. Еще один сингл Can называется Moonshake. Это последняя запись с Дамо Судзуки, который после этого ушел из группы, женился и стал Свидетелем Иеговы. Moonshake – это такая милая поп-виньетка, она записана для альбома Future Days 1983 года.

В следующем году Can сократились до изначального боевого квартета, и у них вышел еще один замечательный альбом – Soon Over Babaluma; заглавная композиция занимает всю первую сторону диска-гиганта, длится 20 с лишним минут, но есть там и несколько более лаконичных песен, в том числе вот эта, почти дискообразная вещица под названием Dizzy Dizzy. В ней поет и играет на альте Михаэль Кароли.

В 1975 году у Can вышел диск под названием Landed, "Приземленный". Для сборника синглов с этого альбома отобрана песня Hunters And Collectors, "Охотники и коллекционеры". Кстати говоря, эта песня дала название популярной австралийской группе новой волны, которая просуществовала, наверное, лет двадцать. Вообще, влияние Can на психоделический рок и "новую волну" трудно переоценить: масса музыкантов указывала на них как на источник вдохновения, и группа под названием Moonshake тоже одно время существовала...

Существуют разные объяснения того, почему группа называется Can. Can, в принципе, означает "могу" по-английски; есть английское же слово can – "банка". Но ударник коллектива Яки Либецайт однажды заметил, что название группы представляет собой аббревиатуру (почему и пишется часто заглавными буквами) от слов "коммунизм", "анархия", "нигилизм". Впрочем, при всем своем нигилизме и огромном влиянии на постпанковую музыку Can – группа скорее постмодернистская. В ее творческом наследии имеется масса всего такого приятного, ироничного, экзотического, ласкающего слух, как, например, сингл Cascade Waltz, "Вальс-каскад", с альбома 1976 года Flow Motion.

В конце 1977 года группу покинул Хольгер Шукай, что стало для Can большой потерей. Вместо него появились сразу два музыканта – на бас-гитаре Роско Джи и Рибоп Куаку Баа на перкуссионных инструментах, оба с опытом работы в группе Тraffic. В этом составе Can записали альбом без названия, который назывался просто Can и вышел в 1978 году. На нем звучит, что вполне логично, знаменитая опереточная музыка Жака Оффенбаха, классический "Канкан", слегка замаскированный под названием Can Can.

С той поры группа особой активности не проявляла, все участники занимались самостоятельными проектами. Собрались они вместе только в 1989 году и записали альбом под названием Rite Time, произошло недолгое воссоединение с вокалистом Малкольмом Муни. Синглом с этого альбома стала песня Hoolah Hoolah.

В 1990 году группа Can окончательно распалась на отдельных музыкантов и отдельные проекты. У всех участников группы вышли многочисленные сольные альбомы. Потом, к сожалению, годы и здоровье стали забирать свою дань. Михаэль Кароли умер от рака в 2001 году, барабанщик Яки Либецайт скончался от пневмонии в январе 2017 года, а 5 сентября ушел из жизни Хольгер Шукай. Говорить о каких-то воссоединениях Can уже не имеет смысла. Единственный, кто остался в живых из этих немецких рок-динозавров, – клавишник Ирмин Шмидт, он продолжает записывать интереснейшую музыку, по преимуществу для кино и театра. Завидную активность проявляет и давнишний вокалист Can Дамо Судзуки, много выступающий со своим составом Network.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 50):

1. Cheena (USA). Cry for help, LP Spend the Night with...

2. Linda Guilala (Spain). Monstruo, LP Psiconautica

3. Muziek De Singe (Belgium). Danse de oursines, LP Ecouter Voir

4. Can (Germany). She Brings the Rain, LP The Singles

5. Can (Germany). Vitamin C, LP The Singles

6. Can (Germany). Moonshake, LP The Singles

7. Can (Germany). Dizzy Dizzy, LP The Singles

8. Can (Germany). Hunters and collectors, LP The Singles

9. Can (Germany). Cascade Waltz, LP The Singles

10.Can (Germany). Can Can, LP The Singles

11. Can (Germany). Hoolah Hoolah, LP The Singles

12. "Дочь Монро и Кеннеди" (Россия). "Никогда", LP "Вне игры"

13. La Mambanegra (Colombia), Me parece perfecto, LP El callegueso y su malamaňa

14. Olivia Louvel (France/UK). The veil, LP Data Regina