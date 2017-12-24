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Археология

Человек рассеянный. Эфир в 21:05

Профессор Ольга Гулевич и доцент Максим Корнев о том, как смартфоны отвлекают нас от жизни

С каждым годом мы проводим все больше времени в соцсетях, проверяя свои смартфоны уже по нескольку тысяч раз в день. С одной стороны, мы получили массу новых возможностей, но с другой - экономисты и работодатели бьют тревогу: падает производительность труда, мы все чаще отвлекаемся на сообщения и новости. Появился ли новый тип личности - человек рассеянный? И как нам не попасть в наркотическую зависимость от интернета?

Гости программы - Ольга Гулевич, профессор департамента психологии ВШЭ, и Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий Института массмедиа РГГУ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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