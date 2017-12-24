Человек рассеянный. Эфир в 21:05

С каждым годом мы проводим все больше времени в соцсетях, проверяя свои смартфоны уже по нескольку тысяч раз в день. С одной стороны, мы получили массу новых возможностей, но с другой - экономисты и работодатели бьют тревогу: падает производительность труда, мы все чаще отвлекаемся на сообщения и новости. Появился ли новый тип личности - человек рассеянный? И как нам не попасть в наркотическую зависимость от интернета?

Гости программы - Ольга Гулевич, профессор департамента психологии ВШЭ, и Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий Института массмедиа РГГУ. Эфир в 21:05.