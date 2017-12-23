После выхода из ЕС Британия вернется к синему цвету паспортов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после выхода Британии из Евросоюза, переговоры о котором, как ожидается, завершатся в будущем году, обложка британского национального паспорта изменит свой цвет. Вместо стандартного для стран ЕС бордового цвета британский паспорт вновь станет темно-синим, как в течение нескольких десятилетий до 1988 года, когда обложка паспорта изменила свой цвет.

По словам Мэй, возвращение к традиции станет выражением "независимости и суверенитета" и подчеркнет, что обладатели будущих синих паспортов – граждане "гордого, сильного государства".

Решение премьера приветствовали сторонники Брекзита и раскритиковали оппозиционные лейбористы. "Теперь мы сможем стоять в аэропортах по 4 часа в очередях, разглядывать свои паспорта и гордиться тем, что они синие", – иронизирует один из депутатов от оппозиционных лейбористов. В Брюсселе заявляют, что, если в ходе переговоров не будут достигнуты компромиссы, британские граждане могут после Брекзита потерять возможность быстрого прохождения паспортного контроля при въезде в ЕС.

Предполагается, что Великобритания официально покинет ЕС к концу марта 2019 года. После этого будет следовать переходный период, который продлится до конца 2020 года.