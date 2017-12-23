МИД России назвал США "пособником в разжигании войны"

В министерстве иностранных дел России считают, что "США в определенном смысле переступили черту", объявив о намерении начать поставки оборонительных вооружений Украине. В комментарии заместителя министра Сергея Рябкова говорится, что Москва "не может оставаться равнодушной" к тому, что американское оружие "способно привести к новым жертвам в соседней стране".

Рябков также назвал Вашингтон "пособником в разжигании войны".

О том, что Соединенные Штаты предоставят Украине оборонительные вооружения для того, чтобы помочь ей "защитить свой суверенитет и территориальную целостность и сдержать распространение агрессии", заявила ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что помощь Украине имеет "исключительно оборонительный характер", и отметила приверженность США мирному урегулированию на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

Какое именно вооружение будет поставлено Украине, Нойерт не уточнила. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что речь идет в том числе о 210 противотанковых ракетах Javelin и 35 пусковых установках. Общая сумма поставок оценивается в 47 миллионов долларов. ABC утверждает, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время направит в Конгресс предложение о поставках вооружения на Украину. Конгресс должен его одобрить в течение 30 дней.

Предыдущая администрация Барака Обамы, хотя и поддержала Украину в конфликте с Россией и ввела санкции против Москвы в связи с аннексией Крыма и боевыми действиями в Донбассе, воздерживалась от поставок Киеву летальных вооружений.