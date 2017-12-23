Макрон и Меркель призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

Российские военные покинули Совместный центр на этой неделе, обвинив Украину в создании невыносимых условий для их работы.

Ангела Меркель в последние дни обсуждала эту тему по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

В заявлении Меркель и Макрона, опубликованном в субботу, содержится призыв к сторонам конфликта принять меры для деэскалации ситуации и начать выполнять Минские соглашения. Лидеры Германии и Франции подчеркнули, что мирному разрешению конфликта нет альтернативы.

На прошлой неделе, по данным ОБСЕ, уровень насилия в Донбассе достиг самых высоких значений за последние месяцы. В результате обстрелов погибли несколько мирных жителей.

С полуночи субботы в зоне конфликта действует так называемое "рождественское перемирие". Украинские военные сообщают, что в целом оно соблюдается, однако обвиняют поддерживаемых Россией сепаратистов в подготовке провокаций.