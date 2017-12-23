В Санкт-Петербурге в воскресенье пройдет акция памяти жертв репрессий

Акция памяти жертв советских репрессий пройдет 24 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" организатор акции Людмила Дубовая. По ее словам, акция согласована с администрацией Петроградского района на 200 человек. Людмила Дубовая подчеркнула, что акция проводится в дни, когда исполняется 100 лет ВЧК ( Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

По словам организатора акции, в этот день вспомнят родственников, "которые были репрессированы, замучены в лагерях или расстреляны".

– Мы знаем, что репрессии не обошли стороной ни одну семью. В нашей стране до сих пор есть политические заключенные. Безусловно, завтра тоже будем о них говорить, – сказала Людмила Дубовая.

Директор ФСБ Александр Бортников в интервью "Российской газете" накануне Дня работника органов безопасности, говоря о репрессиях 1930-х годов, сосредоточился на судьбе самих "чекистов". Он подчеркивал, что больше 22 тысяч сотрудников органов госбезопасности сами стали жертвами террора. О расстрелянных и заключенных простых гражданах Бортников не упомянул. Некоторые заявления Бортникова противоречили как историческим фактам, так и друг другу.